可宜從嘉賓生意經偷師 謝寧稱拜年旺餅店銷情

【明報專訊】謝寧昨日為可宜主持的HOY TV節目《有種老闆娘2》擔任嘉賓。可宜開心節目可開拍第二輯，會向大家分享女藝人轉型做老闆娘的故事。謝寧直認做生意辛酸一定有，無可能一帆風順，但她慶幸在生意路上尚算平坦，「記得10多年前開舖時，一個月就回本，是奇蹟，在我的生意生涯有個好開始」。謝寧承認疫下面對很多困難，但今年很幸運，大家再次出來拜年，舖頭的餅都賣清光，今年她們更承傳了一個有200年歷史的蛋卷品牌，「對方是乾隆皇的甜品御廚傳人，但他不做了，見我整曲奇都ok，於是把古方給了我，還教我怎樣做」。

可宜稱有興趣做生意，在節目中吸收嘉賓的生意經驗，發現大家都有一個共通點，就是早起身，懂善用時間，都是很勤力落手落腳做，「我想做一些圍繞女生的產品生意，因為3歲至80歲的女人都喜歡扮靚，所以市場很龐大，我現在有做些護膚品，希望從中偷師，但做生意一點都不簡單，心臟需要很強大」。除做生意，可有計劃造人？可宜透露拜年時有被「催生」，日前她跟籃球員老公鄭錦興去泰國旅行，回港後不少朋友問她可有造人成功，她笑言由於行程緊湊，每日都很攰，「唯有再努力，都想今年生，但又不想計時間、計飲食等太大壓力，還是放鬆一點，順其自然吧」。

記者：陳釗