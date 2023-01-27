新劇演情侶 李敏讚細心 王智德不敢自誇好男友

【明報專訊】MIRROR成員王智德（Alton）和李敏（Ranya）在ViuTV劇《大誠實家》飾演情侶，探討情侶、人與人之間的誠實問題。劇中Alton在老人院負責照顧老人家，表現熱誠又誠實，被大家質疑背後是否另有陰謀；李敏認為做人要誠實，但有時太誠實會傷害人。問他們有沒有激情戲？Alton表示沒有，「雖然有場牀戲，但只限照顧與被照顧，咀戲也沒有，因劇情未去到這個位，不過將來若劇情需要，不介意拍咀戲」。

Alton透露有場戲要他想盡方法𧨾李敏開心，現實生活中，問他是否好叻𧨾女友？他認為由自己說不公平，李敏大讚Alton是好對手，在現場很照顧她，應該是好男友。Alton不敢自誇是好男友，「盡力做，我屋企有很多女人，從跟她們相處中學習」。

曲髮造型似貴婦狗

Alton在ViuTV劇《I SWIM》及《繩角》都要騷肌，今次是喜劇，不需要再操和騷肌，但為了有喜劇效果，電了一頭曲髮，他自嘲像貴婦狗，拍劇時經常問李敏：「這個髮型是否好難頂？」李敏倒不覺，讚Alton更有型、靚仔，好似外國人，有隨意感覺；Alton聞言說李敏太好人。

談到拍運動題材劇和喜劇，曾是運動員的Alton稱兩者也喜歡，「喜劇好睇火花，劇本有寫，但面對鏡頭時好睇臨場發揮，好似BabyJohn（蔡瀚億）不停交戲給我，我需要執生，見招拆招。運動是另一面向，多少與自己以前的目標相似，好勝想贏和經歷高高低低，是另一種感染力。未來當然希望拍多些有感情的戲，始終演戲是需要實踐和磨練才有進步，他笑言：「Ranya是我的第一次。」李敏表示Alton給她感覺很老練，不似新演員，演戲自然又舒服。Alton多謝「女友」稱讚，說要請李敏吃飯，並希望今年有更多演出機會。

記者：柯美