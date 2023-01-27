《NINE UP》主持新春聚首 楊天宇盼新片大賣 李靖筠豪飲豪食過肥年

【明報專訊】英皇娛樂旗下9名男女藝人楊天宇、黎峻、洪助昇、黎展峯、朱天、曾樂彤、李靖筠、郭思及劉若寶，一起主持網上頻道綜藝節目《NINE UP》，透過玩遊戲或挑戰任務搞搞震，狂爆笑料。除朱天與曾樂彤外，趁新春開年7星拱照聚首一堂，齊齊發揮創意，手繪以「兔」為主題的賀年心意卡。主攻拍電影的楊天宇，今年參與賀歲片《超神經械劫案下》，跟出名玩得的張敬軒、王菀之、魏浚笙及黃正宜合作，將歡樂送予觀眾代替新年賀禮。楊天宇說：「盼新片有好口碑和票房大賣，祝福人人『兔年行大運』之外，個人願望最想要『兔兔（套套）』得。」黎峻慶幸去年未受「疫」市影響，密密接拍了4部作品，期待兔年有機會陸續面世。

樂壇生力軍洪助昇和黎展峯2022年初登場，雙雙於去年新城勁爆頒獎禮奪獎，有個好開始。洪助昇希望在兔年有進步，目標成為「歌影視三棲」藝人。黎展峯準備錄新歌，有幸第一次參與拍劇，變成歌手加演員雙重身分。他不介意兩邊兼顧，認為後生仔不怕捱和辛苦。

恨齊人接廣告搵真銀

李靖筠已相約親朋戚友飯局耍樂，吃喝玩樂熱熱鬧鬧過節，並預計一定會過「肥」年，「新年當然讓自己放縱豪飲豪食，最多之後努力減肥。」郭思自認去年工作懶散，新一年決定積極投入工作；開心踏入兔年便收到好消息，將演繹一個瘋癲又奇怪的角色，相信會好好玩。劉若寶首要祝願自己和家人都身體健康，學打泰拳的她，渴望挑戰演動作戲。問新年是否最想求財運？3人異口齊聲說：「作為新人，現階段機會重要過金錢，爭取曝光機會，讓更多人認識，多工作自然財源滾滾。還希望《NINE UP》長做長有，我們9人一齊拍廣告。」

記者：林蘊兒

場地提供：Studio Meta