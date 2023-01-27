《凶火異煞》童星入圍最差女主角捱轟 金草莓獎發起人道歉

【明報專訊】選每年爛片的金草莓獎日前公布提名，年僅12歲的《凶火異煞》（Firestarter）童星賴恩岩士唐（Ryan Kiera Armstrong）入圍角逐最差女主角，結果引來強烈反彈，認為不應把未成年演員也計算在內，批評金草莓此舉錯誤及刻薄，增加童星遭受欺凌的風險。金草莓獎發起人韋遜（John Wilson）其後發出道歉聲明，對把賴恩岩士唐納入提名名單深感懊悔，已把她剔出名單，又承諾以後18歲以下演員不會獲提名。

《凶火異煞》由《大娛樂家》碩克艾佛朗（Zac Efron）主演，講述11歲女孩查莉（賴恩岩士唐飾）只要感到憤怒或痛苦，就不自控點燃凶火，並可摧毁任何物體，甚至整座城市。她被神秘邪惡組織盯上，盤算將其異能化為大殺傷力武器；查莉父親安迪（碩克艾佛朗飾）和妻子為保護愛女，多年來四處逃亡。

《奇異女俠》爭編劇公會獎

另一方面，第95屆奧斯卡日前公布提名名單，楊紫瓊主演的《奇異女俠玩救宇宙》角逐11獎項領先，編劇公會（WGA）昨日亦公布原創劇本及改編劇本的最後五強名單。《奇》片獲提名最佳原創劇本，將迎戰《法貝曼：造夢大師》、《五腥級盛宴》、《虛無》及《Tar》。入圍WGA最佳改編劇本的分別是《黑豹2：瓦干達萬歲》、《神探白朗：抽絲剝繭》、《她說》、《壯志凌雲：獨行俠》及《Women Talking》。至於獲奧斯卡提名的《伊尼舍林的女妖》、《上流落水狗》、《Living》及《西線無戰事》，則被指不符合WGA的參賽資格。賽果將於3月5日的頒獎禮上揭盅。