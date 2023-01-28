《1人婚禮》首映 陳健朗吳冰預告千萬票房送驚喜 導演周冠威鬆口氣：之前過分憂慮

【明報專訊】杜汶澤投資的賀歲愛情喜劇《1人婚禮》前晚在尖沙嘴舉行首映禮，導演周冠威率領吳冰、陳健朗、盧巧音及王宗堯等演員出席。周冠威對電影終於上映鬆一口氣，曾擔心觀眾反應、票房成績及能否過電檢處等，但這部是愛情喜劇，是自己過分憂慮。面對多部賀歲片強敵，他認為電影是藝術，有不同片種給觀眾選擇是共贏，他拍好部戲已完成任務，票房控制不到，由觀眾及上天決定。女主角吳冰給自己75分，想有更多拍戲機會。

記者：陳釗

周冠威前晚風騷現身首映禮，對於電影順利上映，稱心情輕鬆及興奮，真的鬆一口氣，之前的確有很多擔心，例如憂慮優先場的反應、票房成績及會否令投資者蝕錢等，但來到首映，覺得應該要轉換心態，既然有些事情控制不到，不如享受電影誕生的成果和喜悅。

有不同片種給觀眾選擇是共贏

談到對撼《毒舌大狀》、《超神經械劫案下》及《天龍八部之喬峰傳》，周冠威表示對票房無期望，始終場次、觀眾感受等因素很難控制，亦不想用對手來形容另外3部戲，「我當然想每部電影都票房好，我較理想主義，始終覺得電影是藝術，每部戲有不同的觀眾層，有不同的片種讓觀眾選擇，我覺得是共贏的」。

對於獲杜汶澤撰千字文力撐，說無悔支持周冠威？周冠威表示感動，多謝對方撐他和撐這部電影。如何報答對方？他笑說：「我拍了一部電影出來已經是報答了，他都很滿意，有些事情控制不到，就交給上天。其實只要關注這部電影，無論好與壞，能吸引多些人觀看，我都很感動。」可曾擔心電影過不了電檢處？他表示每個過程都會擔心，但現在一切都過去了，「這是一部超現實的愛情喜劇，所以我覺得是過分憂慮。（跟院線傾談時可有遇阻滯？）這個我完全控制不到，如杜汶澤所說，如果部戲賺到錢，相信會陸續增加場次。我是創作者，已完成最重要的工作，這部戲如何行落去，就交由發行、宣傳、觀眾及上天決定」。

吳冰自評75分 拍戲上癮

初登大銀幕的吳冰（阿冰）稱心情開心多過緊張，自評75分，還有點演上癮，希望有多點拍戲機會。她透露戲中跟陳健朗有親熱戲，但嫌太少，希望下次多點。本身是導演的陳健朗笑說：「雖然我執導的電影較少女生，但只要有女角色，會找阿冰演。」問可有票房壓力？阿冰笑言：「我會多點謝票，大家看完戲，可能會見到我鞠躬答謝。」陳健朗爆阿冰承諾若票房過1000萬會穿三點式示人，阿冰說：「我指相片，陳健朗都說會裸跑。」陳健朗笑言沒說身體什麼部位裸。

盧巧音計劃開騷 歌影雙線發展

盧巧音透露早前患鼻竇炎入院做手術，現已康復，當初真的被嚇一嚇，手術後已無問題。她稱因疫情已3年多沒拍電影，今次開工很好玩，希望之後有多些機會拍戲。除拍戲外，亦有計劃今年開音樂會，規模大小無所謂，希望能歌、影雙線發展。