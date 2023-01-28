Anson Lo推出個人服裝品牌 網民指Logo涉抄襲

【明報專訊】盧瀚霆（Anson Lo）昨日推出個人服裝品牌「ALLOVER」，首個系列「CHAPTER 1- BEFORE WE WERE STRANGERS 」共14件單品，接受網上限時預訂。不過服飾照片一公開，即有網民指Logo涉有抄襲之嫌，跟韓國時裝品牌「SATUR」的服飾圖案非常相似。

Anson Lo的品牌「ALLOVER」藏着「AL LOVER」的密碼，也有「全部」、「遍佈」的意思，以時裝探索人與人之間微妙的情感，希望透過設計把對時裝的熱情及愛傳遍世界每個角落。網民指Anson Lo的品牌Logo甚似韓國潮牌SATUR的設計，兩款都使用鏡像翻轉的字母設計，是有相似之處，不過有其他網民認為是否涉抄襲則見仁見智。

「不盡力做一定會後悔」

Anson Lo前日於社交網透露因最近在幾個不同的工作項目，令心情緊張有壓力，疑惑所做的，大眾喜不喜歡。他說︰「但我只清楚一點，如果我不盡力做，一定會後悔，而『後悔』這兩個字，我一定不喜歡。」獲不少粉絲留言打氣。Anson Lo回覆道謝：「睡前有感而發，希望沒『胡言亂語』感覺。即將來臨的兩個重要Projects，現在比起前一刻更有信心。」

娛樂組