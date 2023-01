Anson Lo推出個人服裝品牌 網民指Logo涉抄襲

next

【明報專訊】盧瀚霆(Anson Lo)昨日推出個人服裝品牌「ALLOVER」,首個系列「CHAPTER 1- BEFORE WE WERE STRANGERS 」共14件單品,接受網上限時預訂。不過服飾照片一公開,即有網民指Logo涉有抄襲之嫌,跟韓國時裝品牌「SATUR」的服飾圖案非常相似。

Anson Lo的品牌「ALLOVER」藏着「AL LOVER」的密碼,也有「全部」、「遍佈」的意思,以時裝探索人與人之間微妙的情感,希望透過設計把對時裝的熱情及愛傳遍世界每個角落。網民指Anson Lo的品牌Logo甚似韓國潮牌SATUR的設計,兩款都使用鏡像翻轉的字母設計,是有相似之處,不過有其他網民認為是否涉抄襲則見仁見智。

「不盡力做一定會後悔」

Anson Lo前日於社交網透露因最近在幾個不同的工作項目,令心情緊張有壓力,疑惑所做的,大眾喜不喜歡。他說︰「但我只清楚一點,如果我不盡力做,一定會後悔,而『後悔』這兩個字,我一定不喜歡。」獲不少粉絲留言打氣。Anson Lo回覆道謝:「睡前有感而發,希望沒『胡言亂語』感覺。即將來臨的兩個重要Projects,現在比起前一刻更有信心。」

娛樂組