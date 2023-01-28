姊妹花踩滑板賀新春 郭柏妍羅毓儀祝願贏千千萬萬

【明報專訊】劇集《下流上車族》早前在無綫《萬千星輝頒獎禮》獲「最佳劇集」，劇中飾演車氏姊妹花「芊芊」的郭柏妍與「蔓蔓」的羅毓儀，一起踩滑板賀新春。郭柏妍奪得「飛躍進步女藝員」，獻唱賀年歌《新春頌獻》，祝賀大家兔年贏千千萬萬、身體健康、萬事如意、心想事成。兩人因拍劇建立良好關係，未來會延續「姊妹」組合，繼續發放正能量，帶歡樂給大家。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

郭柏妍與羅毓儀去年事業大豐收，獲公司給予機會、不少前輩提點及觀眾愛戴，她們覺得好幸運，新年願望是步步高陞和身體健康。羅毓儀說：「多謝大家喜歡『車蔓蔓』這角色，希望有更多觀眾喜歡我，我想跟『芊芊』繼續組女僕Twins，讓客人Double、魔法Double、貼士Double，賺多啲錢！」

郭柏妍要洗甩「魔音」之名

25歲郭柏妍表示正值衝刺期，今年會以事業行先，像一塊海綿吸收更多知識，務求讓大家見到她的進步，「我自知演戲好幼嫰，仍然有改進空間，也想參與不同節目學新事物，亦會努力學唱歌洗甩『魔音』之名」。她最近拍攝新劇《奪命提示》，要挑戰演女警及拍動作戲，她說：「我未試過打人，好怕打傷人，多謝監製開工前安排課堂給我學武術，也要練舉重加強臂力。」

兩人談到拍《下》劇合作愉快，跟劇中演員似家人，最難忘拍結局全家打麻將過節的溫馨場口，希望農曆新年相約敘舊。郭柏妍說：「我想跟鮑姐（鮑起靜）打麻將，以前放新年假忙於讀書應付考試，現已離開校園，想輕鬆玩吓。」談到過年習俗，她很注重跟公公婆婆拜年，每年也會行花市，買媽咪最愛的蘭花，又幫手整蘿蔔糕及年糕。她自爆過年沒減少食年糕保持身形，「我寧願吃完再做運動喼弗。拍完《下》劇，我愈來愈喜歡玩滑板，又可以練纖腰，現在保持22吋腰圍」。

羅毓儀學烹飪不做地獄廚神

羅毓儀去年因疫情減少外出拜年，今年則四處去感受熱鬧氣氛，「我想跟家人去日本旅行，因為幾年未外遊。過年前有逛年宵市場，我讀大學時曾跟同學開年宵攤檔，賣自家設計公仔，發過新年財，非常難忘」。她稱年糕、蘿蔔糕是新年至愛食品，但自爆是地獄廚神，「我曾去維也納做交換生，當時的廚藝練得不錯，但回港後立即躺平，等家人照顧，新一年想學烹飪」。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com