薛家燕帶挈《黃金萬両》演員巡迴登台

【明報專訊】薛家燕（家燕姐）昨日率領無綫賀年劇《黃金萬両》飾演她長子及新抱的曹永廉、麥美恩，以及「家燕媽媽藝術中心」舊生鍾柔美、潘靜文、文凱婷出席新城電台新春團拜。家燕姐於農曆新年期間工作不斷，曹永廉笑她幾年無登台，一個月就追回了。家燕姐表示雖然忙工作，但有一家人過年，「我到澳門工作帶晒所有家人去，孫仔一見我唱《皆大歡喜》即刻跟住音樂跳，興奮到不得了，想不到歲半就這麼有天分，我都想造就這個人才，遲些有機會，可能兩嫲孫一齊拍廣告」。

對於《黃金萬両》年三十晚首播，最高收視有17.9點（約115萬觀眾），家燕姐笑言好彩自己的演技好，帶挈一眾劇中演員3月到馬來西亞登台，之後還拉隊到內地巡迴演出。她說：「多人睇是我最開心的事，因為拍得好辛苦，真的熱到全身濕晒，底衫、胸圍都索晒水要換。」

鍾柔美掛念姚焯菲

鍾柔美表示農曆新年吃喝玩樂，「我大解放食好多年糕及糖，應該肥了少少」。她透露年初五已為寵物節目開工，首次擔任節目主持，「對我來講是很大挑戰，我講嘢不叻，希望讓大家看見一個講嘢不會口窒窒的我」。她表示很不捨得姚焯菲（Chantel）赴新西蘭升學，「我有傳短訊給她，希望她在當地開心，見到她開心就OK，同埋要識得照顧好自己，一切要小心，不要忘記After Class就得」。

記者：林祖傑