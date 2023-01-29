陳柏宇兩個夠數不再追 符曉薇叫腹中兔女準時出世

【明報專訊】今個兔年對陳柏宇（Jason）、太太符曉薇（Leanne）及女兒陳羿辰（Abigail）別具意義，因家中快將添新成員，Leanne第二胎預產期3月，他們喜迎兔年B女。Jason笑言二千金Audrey未出世，農曆新年已率先𢭃利市。新一年他祈求開心健康及掙多啲。

Leanne佗BB過農曆新年，稱沒有特別感覺，只覺腰骨好痛。過年前大掃除，沒丟太多東西，因覺得總有一日用得着，「嫁給老公後，已經捨棄很多東西，例如書、影碟，全部被老公丟晒！其實我們性格好夾，平時總是恩恩愛愛，只有這方面意見不合」。

Abigail似老竇包拗頸

Jason表示每年農曆新年都是祈求開開心心、健健康康、掙多一點，過時過節總會相約朋友敘舊慶祝。Leanne大爆朋友都怕了出名包拗頸的Jason。Jason笑大女Abigail似足他包拗頸。不怕二女都是這種性格？Leanne沒好氣道：「我不理喇！閂埋房門由得他們。」Leanne笑稱朋友都覺得她好多嘢講好煩，不夠她拗，不過老公更勁，是她4倍，「原來有人可以勁過我4倍，所有朋友都話佢勁，覺得我不外如是，老公一開聲拗，朋友已覺得他啱晒」。

擔心早產撞正開騷

Jason認為家中有一個小朋友已夠晒數，Leanne夢寐以求想生3個，很辛苦才𧨾到他肯再生，Jason說：「得一想二，同個女真係好似。」不過兩夫婦有共識，不想為生男B再追多個，Leanne說：「我鍾意生女多啲，如果生仔似老公，我才覺得OK，因老公好孝順又愛家，細個都好乖。」大女出世時，Jason雖有陪太太入產房，但出院撞正他開內地巡迴騷，唯有拜託朋友幫手接她們出院。Jason將於2月4日在亞洲國際博覽館舉行演唱會，Leanne說：「今次預產期是3月尾，因生第一胎早產，醫生話今次亦有這機會，所以我每日都跟肚裏的BB講要準時，不要在爸爸2月開騷時出世。」

場地：Studio Meta

化妝：Jessica Chan

髮型：Alex So@The Attic

服裝：YSL, Lane Crawford

形象：Kay Pang

記者：林祖傑

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