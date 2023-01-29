唱《憑著愛》獻亡夫 肥媽淚灑紅館

【明報專訊】68歲肥媽（Maria Cordero）一連兩場紅館《面對面演唱會》前晚首場演出，她跟舞蹈員又跳又唱，笑言近70歲仍能跳舞算不錯，亦自嘲是肥婆及師奶，感謝觀眾支持，讓她能在紅館開演唱會。她唱《憑著愛》送給已故丈夫Rick時，回憶過往Rick都會在演唱會打鼓，熒幕又播出兩人昔日的甜蜜畫面，她忍不住落淚，說家人對她好重要。

肥媽前晚邀請多名圈中好友擔任嘉賓，包括馬浚偉、Joe Junior、李麗霞（黑妹）、蘇姍，韋綺姍、車婉婉、陳嘉佳（細細粒）、《聲夢傳奇2》亞軍黃洛妍與《中年好聲音》18強，場面熱鬧。

踩裙尾失平衡 有驚無險

肥媽唱《浪子心聲》時踩到裙尾失平衡險跌倒，幸有驚無險。之後她換上黑白斑點裝，繼續與舞蹈員邊跳邊唱。她表示差不多70歲，還可以跳舞算是不錯，問觀眾是否收貨。肥媽全晚不停𢭃利市，與黑妹化身懷舊姊妹花唱多首國語歌，接過利市即放入胸口甚搞笑。她又公開為細細粒招親，硬銷對方在內地做直銷搵到錢，不用給禮金又好生養。

黃洛妍獨唱國語歌《回家》後再與肥媽合唱，多謝肥媽邀請。肥媽透露找黃洛妍任嘉賓時，對方還未參加《聲夢2》，「在多個派對上聽到她唱歌，唱得很好，誰說香港沒有新血，我們的未來就靠他們」。肥媽又給《中年好聲音》18強機會，齊上紅館唱《友誼之光》。

開到紅館騷全靠歌迷支持

肥媽獻唱《憑著愛》送給亡夫Rick，她哽咽強忍淚水說：「我每次開演唱會，他都在場負責打鼓，他在的。」熒幕播出肥媽與Rick昔日照片，肥媽唱到尾聲終忍不住喊着說：「家人對我來講很重要。」接着她唱《Ma Ma I Love You》播出她與家人照片，她激動說：「我是個差不多70歲的師奶，一個肥婆，不是四大天王，可以在紅館開演唱會，全因你們（觀眾）給我的。」此時她爆喊，細仔上台抱着她安慰及給她紙巾抹淚，觀眾大嗌「阿媽唔好喊」。最後與嘉賓大合唱《友誼之光》。

肥媽騷後受訪，承認𢭃了很多利市，也想不到有那麼多圈中人捧場。不過她說很驚，因未試過在演唱會上換那麼多套衫，又要著肚兜及穿5吋高跟鞋，她與黑妹都畏高不敢郁，只扭動臀部。

提到給黃洛妍及《中年好聲音》18強站紅館機會，肥媽說：「我不知何時再上紅館開騷，應該給機會追夢的人，別人給我機會，我可以給機會別人，為何不給呢！」

滿意首場演出 未來辦巡唱

至於唱《憑著愛》送給亡夫Rick時落淚，肥媽說：「我過往開演唱會，他都在場打鼓，這晚欠了他，但人要向前看，他永遠在我身邊。我跟自己講不要哭，但仍忍不住，好掛住他。」她又感激觀眾支持，「見到他們成晚高舉燈牌，好感動、感恩」。她滿意首晚演出，透露未來會辦巡唱，地點包括大灣區、馬來西亞及美加等。雖然今年會很忙，但她不介意，「有收入的愈忙愈好，我喜歡唱歌和煮飯，兩者對我亦很簡單，能成為職業，真的不枉此生」。

黃洛妍目標5年內開紅館騷

紅館初體驗的黃洛妍表示以前坐在觀眾席，沒想過有機會在紅館唱歌，是開心多過緊張。她與肥媽認識一段時間，對方很爽直，很開心和肥媽合唱。她都想開紅館演唱會，希望愈快愈好，目標是5年內，不過知道起步很難，唯有盡力而為，希望盡快推出第一首新歌。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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