COLLAR沉寂半年變強大 隊長沈貞巧獲讚領導有方

【明報專訊】女團COLLAR日前為宣傳新團歌《The Bright Side》接受訪問，當日只有7名成員出席，蘇芷晴（So Ching）因身體不適缺席。她們表示新歌描寫COLLAR的內心感受，邀得RubberBand編曲及監製，嚴格幫她們執正咬字和投入感情，出來效果很理想。新歌MV根據各成員的喜愛顏色、動物、圖畫製作動畫，代替真人拍攝，務求帶出新鮮感。

COLLAR成軍一年，隊長沈貞巧（Gao）覺得大家都成熟了，有些隊友以前很內向，現在懂得放開懷抱。她自言過去一年曾很迷惘，經過沉澱，和團隊相處變得自在。陳泳伽（Winka）覺得自己變化最大，由剛出道不夠自信，到現在學識反思，性格變得沉穩，在適當時候才說話。

蘇雅琳（Ivy So）稱讀書時較單純，入行後遇到好多人和事，變得感性，不再像以前那麼硬淨，更自爆現在好易喊，「自拍一張相都會喊，都是好事來的，感受到別人對我的好，懂得感恩」。

芯駖被封「爛gag王」

許軼（Day）大讚Gao有領導能力，「以前大家未熟，她帶住我們不知點處理，現在很懂得照顧我們、領導我們前行，令團隊變得更好」。其他成員拍手和應。王家晴（Candy）稱李芯駖以前很認真，現在大家都封她為「爛gag王」，笑稱對方的笑話一點也不好笑。芯駖自覺以前舉止談吐很生硬，現在會鬆容面對，對別人信任度大了。邱彥筒（Marf）透露去年因發生很多事，令自己內心變強大、有耐性。

說到MIRROR去年的紅館騷發生嚴重事故，對COLLAR也有影響，Gao表示事件令COLLAR沉寂了半年，但亦因此令她們內心變強大，大讚So Ching好叻，承擔到突如其來的變化，「她是一個慢熱的人，不懂表達感受，但So Ching很細心照顧大家，她現在很願意表達自己的感受，令大家更加了解她」。芯駖明白So Ching需要空間，會給予對方空間。

記者：鍾一虹