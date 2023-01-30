盧瀚霆Jeremy離港前向汪明荃拜年 呂爵安羅家英中西合奏獻唱助興

【明報專訊】MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）與李駿傑（Jeremy）去年曾結伴到日本旅行，昨晨二人孖住出發往日本工作，同行還有經理人黃慧君（花姐）。他們昨早約8時15分現身機場，有半百粉絲送機。日本氣溫寒冷，Anson Lo戴上個人服裝品牌「ALLOVER」帽子，還戴頸巾及穿黑色皮褸；Jeremy穿樽領冷衫加大褸，做足禦寒措施。現場有粉絲叮囑消瘦不少的Anson Lo要吃多點，又叫Jeremy加油。兩人入閘前向粉絲揮手道別。

Anson Lo與Jeremy離港前，前日聯同隊友呂爵安（Edan）到汪明荃（阿姐）和羅家英（家英哥）家中拜年。Edan帶小提琴到訪，跟拉二胡的家英哥即興合奏，與阿姐、Anson Lo及Jeremy合唱《迎春花》、《萬水千山總是情》、《財神到》等。

唱《Only you》𧨾阿姐開心

家英哥邊拉奏二胡邊唱他在電影《西遊記大結局之仙履奇緣》中的歌曲《Only you》時，阿姐笑不停。家英哥唱到歌詞「On……On……Only you」，跟Anson Lo歌曲《Megahit》中「Uh-oh uh-oh uh-oh 」發音相似，Anson Lo即時做出《Megahit》招牌動作及大笑。

娛樂組