道枝駿佑新戲破百萬人次 有望刷新《情書》韓國紀錄 《Slam Dunk》票房稱冠 撼低玄彬新片

【明報專訊】井上雄彥親自編劇及執導個人漫畫著作《男兒當入樽》的動畫《The First Slam Dunk》本月12日在港上映,累收逾3000萬港元。該片在韓國亦創佳績,超越玄彬主演的韓片《24小時救參行動》,連續兩天登頂。日本愛情片《即使,這份愛今夜從世上消失》在韓國亦報捷,破百萬入場人次,成為韓國21年來首部有此佳績的真人演出日本片。

文:蘇珮欣

浪花男子成員道枝駿佑及《被擦掉的初戀》福本莉子合演的《即使,這份愛今夜從世上消失》,描述福本莉子因車禍罹患「順向失憶症」,每天的記憶會在睡醒後全部重置,包括與戀人道枝駿佑飾從相遇至今的所有回憶。

韓國傳媒報道,《即》片去年11月30日在韓國開畫,獲10歲至20歲年輕觀眾支持,加上男主角道枝駿佑日前到韓國宣傳,並到戲院謝票,帶挈《即》片在當地突破百萬觀看人次,亦是自2002年恐怖片《咒怨》後,相隔21年再有日本真人演出電影在韓國有此佳績。目前韓國最高票房真人演出日片,為115萬入場人次的《情書》,由岩井俊二執導,中山美穗主演;亞軍則是101萬人次的《咒怨》,《即》片暫列季軍,有望刷新《情書》的紀錄。

躋身韓國最高票房日本動畫五強

本月4日於韓國上映的《男兒當入樽》動畫電影《The First Slam Dunk》在韓國亦寫下佳績。據韓國電影振興委員會綜合票房網資料,《The First Slam Dunk》本月27日以4.1萬入場人次登頂,力壓玄彬與黃政民合演的新片《24小時救參行動》4萬人次。《The First Slam Dunk》在韓國開畫逾半個月,罕有超越韓片。韓媒指該片前日(28日)票房再升,單日10.9萬入場人次,抛離8.9萬人次的《24小時救參行動》。《The First Slam Dunk》截至前日在當地累計182萬人次,進帳188億韓圜(約1.2億港元)。韓媒預料《The First Slam Dunk》可望日內突破200萬人次。目前該片榮登韓國最高票房日本動畫電影第5位,前4位順次為379萬人次《你的名字》、261萬人次《哈爾移動城堡》、218萬人次《鬼滅之刃無限列車篇》,以及216萬人次的《千與千尋》。