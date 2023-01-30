【開箱】《伊尼舍林的女妖》 真正分手的決心

【明報專訊】第95屆奧斯卡頒獎禮上周公布提名，《廣告牌殺人事件》馬田麥當奴（Martin McDonagh）執導及編劇的新片《伊尼舍林的女妖》（The Banshees of Inisherin），角逐最佳電影、導演等9個獎項；而且一如早前公布的演員公會獎（SAG）入圍名單，《伊》片哥連費路（Colin Farrell）、班頓基臣（Brendan Gleeson）、巴利基奧漢（Barry Keoghan）及嘉莉干頓（Kerry Condon）悉數入圍，跟勁敵《奇義女俠玩救宇宙》平分秋色，賽果將於下月底揭曉。

昔日出雙入對忽然割席

《伊尼舍林的女妖》 講述Padraic（哥連費路飾）與Colm（班頓基臣飾）是相識多年的老友，每天風雨不改約定在酒吧飲酒聊天；Colm突然決定與Padraic絕交，後者完全不能理解，並一直窮追不捨求個明白，Colm卻表示若他再來糾纏就會斬一根手指，友情急轉直下，引發難以想象的惡果。

早於2008年《殺手沒有假期》，馬田麥當奴、班頓基臣及哥連費路這鐵三角已曾合作，該片為哥連帶來首個金球影帝殊榮，想不到十多年後這組合的成績更上一層樓。《伊尼舍林的女妖》入圍去年9月威尼斯影展主競賽單元，馬田最後贏得最佳劇本，哥連榮膺影帝，同屆《Tar》姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）亦封后，兩人亦可說是這頒獎禮季節的帝后大熱。其實班頓基臣戲分與哥連費路相差不遠，同樣由頭帶到尾，發揮機會也不會比對方少，難怪有網民指靚仔始終較着數，演慣壞孩子與硬漢的哥連，今次扮演不通人情世故又膚淺的中年漢，確實跟他過往角色很不一樣。

演員表現出色，馬田麥當奴的劇本也有功勞，入圍SAG的4名演員戲分迥異，但各有發揮，而且劇情也環環相扣地推進。決心絕交決絕到斬手指，好像很不可思議，然而片中無論氣氛、佈置到對白都交代了各人的個性及背景，當中的荒謬又並非無可能。馬田把故事背景設定在1923年，正值愛爾蘭內戰時期，主角身處小島，可說隔岸觀火，卻隱約把友情破裂跟一場家國戰役互為映照。Padraic淺薄，也墨守成規。習慣每天兩點到酒吧跟Colm喝一杯，就認定了這個時間；後來仇恨Colm，稱要燒掉他的房子，也選擇在下午兩點。他所認知跟Colm的友誼，只是單向的訴說無聊事，譬如他視為寵物的驢仔Jenny拉了什麽屎，也經年纍月成為談資。熱愛音樂的Colm較為知性，房子裏各式面具與擺設，代表他不甘於像Padraic安於畜牧，做個鄉下人；寫下名曲垂青史，方是其鴻志。當Padraic跟妹妹Siobhan（嘉莉干頓飾）來歸還斷指，Colm才會向後者說，「你應該明白我」。Padraic從不閱讀，Siobhan剛相反，也厭倦了小島狹隘的生活，當在城中謀得圖書館工作，即選擇離開，即使放心不下兄長。

巴利基奧漢戲分少但搶鏡

受警察父親虐待的青年Dominic（巴利基奧漢飾），跟Padraic是朋友，Siobhan臨走前，Dominic向她示愛，由於年齡差距等原因，Dominic明知無望，仍坦誠剖白愛意，成為全片最浪漫的一幕。巴利片中佔戲不多，但這示愛一幕很凄美，對白配合連串小動作，確實值得男配角提名。巴利前作《蝙蝠俠》與《永恆族》，都是大製作，但不及此片給他發揮的多。據報在都柏林長大的巴利，幼年喪母，跟哥哥7年內住過13個寄養家庭，估計這種經歷都成為他演繹命途多舛角色的素材。

不能理解被割席原因的Padraic，欠自省能力，亦暴露了醜惡人性，嫉妒出現在Colm身邊的音樂家，撒謊讓他離開小島，還沾沾自喜告訴Dominic，讓他失望透頂。編導馬田麥當奴明瞭人心叵測，一如Colm以為割去一根根手指就能終結糾纏，怎料為仇恨播種。兩男與兩個陣營、民族或國家的恩怨情仇，其實以小見大，馬田麥當奴的寓意，段數比《上流落水狗》高，未知能否在奧斯卡最佳原創劇本擊敗《上》片，還有《奇異女俠玩救宇宙》、《法貝曼：造夢大師》及《Tar》等對手？

上映日期：1月26日