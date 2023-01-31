黃子華林海峰舞台劇70萬人搶飛 43場《愛我別走》個半小時售罄 監製王耀祖考慮加場

【明報專訊】黃子華與林海峰首度合作舞台劇《愛我別走》，2月24日起在西九龍文化區戲曲中心大劇院演出43場，掀搶飛潮，早前信用卡優先預訂與昨日公開發售門票，分別在兩小時與1個半小時售罄。《愛我別走》監製王耀祖接受《明報》訪問，透露未開賣已跟黃牛黨展開攻防戰，雖未能杜絕，但以最大努力打擊黄牛黨，又漏口風說會積極考慮加場。

《愛我別走》門票昨日公開發售，售票平台表示以隨機派籌輪候，早上11時正式售票，有網民稱9時許排隊，籌號已是20多萬，有較遲排隊的，但籌號較前；高峰期輪候籌號排70萬。下午1時半大會公布門票售罄，發文感謝支持，「見到『撲飛』頁面嘅輪候人數曾經高達70萬，實在係太瘋狂，太震撼！團隊上下感動到說不出話，應承大家，有愛有還，我哋一定會傾盡全力，不負所望，製作最好嘅作品來報答大家嘅熱情同厚愛」。

文中提到公開售票接近尾聲時，購票系統被黑客惡意攻擊，大會努力堵截與打擊黃牛黨，並聲明「為防止不法之徒轉售門票圖利及進行『炒賣』活動，主辦單位有權取消所有違規轉讓或『炒賣』之門票」。

舞台劇未必適合做直播

主辦單位SUCH/與《愛我別走》社交網均有網民留言成功購票，但大部分皆稱撲飛失敗。有向隅網民跪求加場、網上直播通行證，若加場門票採實名制等。自信用卡優先預售後，網上已有黃牛票出現，昨日買賣平台Carousell有更多黃牛飛放售，出售者只列出場次、張數和原本票價，未有標明出售價錢，想買飛要私信，據知980元門票以三倍價錢約3000元出售。

《愛我別走》監製之一王耀祖接受《明報》訪問，問及反應熱烈，會否加場？他說：「我們會積極考慮加場，希望可以畀更加多香港朋友欣賞到呢部作品，但香港場地始終比較緊張，我們會盡努力畀多啲人睇，希望好快可以有好消息同大家分享。」談到有提議實名制購票，王耀祖稱主辦在努力思考中，因為考慮到很多特殊情况，例如幫朋友買或突然有事不能出席，「實在有太多唔同嘅情况我哋需要cater，乜嘢係最好，我們還在研究，的確未必滿足到每一個人，只想可以將傷害減到最低」。

至於會否考慮網上直播通行證？他稱一直有考慮網上直播，但大會想以作品的質素作為首要考慮條件，舞台劇作品跟演唱會略有不同，未必適合做直播或錄播，這刻團隊會專心排練，希望在舞台呈現一個最好的作品給觀眾。

鎖定可疑交易 徹查再處理

高峰期有70萬人搶飛，王耀祖稱團隊從來沒有一個數字，知道很多人想買，一定一票難求。他說：「43場大約4.3萬個位，我們知道一定不夠飛，驚咗好耐，因為我們不想是絕望座位表，已經盡量將最多的飛放出街發售，但知道點都不會足夠，但去到咁澎湃嘅情况，我們只可以講無言感激。」

對於已有黃牛飛發售，王耀祖呼籲大眾不要幫襯黃牛黨，「黃牛飛不是我們想杜絕就可以杜絕，每個人可以買4張飛，有人買到飛拎去炒賣，我們控制不到，大家可以控制的就是拒買，這個是另一個堵截黃牛黨最好方法。黃牛集團話有飛，並唔代表佢哋真係有飛，我哋發現會取消佢哋嘅購買，已經鎖定了部分可疑交易，徹查後會再處理，絕不姑息。要知道，我們今次公開發售是用電子門票，要在網上面製造一張假相，實在太簡單，係人都可以扮任何人身分話有無限嘅飛，但究竟係真定假，大家一定要好好諗清楚，唔好受騙。請相信我們，呢個騷我們是想做畀香港人睇，成個團隊都是同一心意，如果畀黄牛黨得逞，是我們最不想見到的事」。

問黃子華與林海峰排練情况？他笑說：「兩位神真係好勁，我會以緊張、刺激來形容，希望將個騷保持最大神秘感，在劇場將作品同大家分享。」

娛樂組