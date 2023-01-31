陳凱琳家拜年泄「蜜」 「紅衣男」陪伴左右 33歲龔嘉欣認有對象 隨時閃婚

【明報專訊】33歲龔嘉欣自從與大馬富二代Bryan分手後，身邊未見有另一半，昨日被爆帶男友到好姊妹陳凱琳（Grace）家中拜年。《明報》記者向她求證是否有新戀情，龔嘉欣沒有否認，稱留待2月5日出席無綫劇《新四十二章》宣傳活動回應。她早前接受本報專訪時已露端倪，透露有了解中的對象，若合適不排除閃婚做兔年新娘。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

龔嘉欣日前到好姊妹Grace家中拜年泄「蜜」，一名身穿紅衣的男子全程伴在她身邊，嘉欣抱着Grace細仔Carlos大合照，該男子站在她身後，二人笑容燦爛形影不離，十足一對戀人。向嘉欣求證「紅衣男」是否男朋友？嘉欣說：「星期日（2月5日）又有《新四十二章》宣傳，到時先再答大家，套劇今（昨）晚播，希望大家幫手宣傳，大家都拍得辛苦，希望有好成績，知道大家都緊張我。」

急起直追組家庭

自認是「甜品控」的嘉欣，整甜品有一手，趁農曆新年親自炮製兔仔曲奇及香芋蛋糕，祝福大家步步「糕」升，每日都開開心心。入得廚房出得廳堂的嘉欣透露恨組家庭，承認眼見身邊好友已生兒育女，都想急起直追，希望跟好朋友的BB差不多年齡可以一齊玩，但現在真的趕不切進度，因為Grace和譚凱琪，還有他們的髮型師、化妝師朋友的BB已是不同年齡層，所以她放棄了。嘉欣自爆現時有了解中的對象，若合適，感覺來到，不排除閃婚，「現在想做就去做，開心就去做」。

計劃開甜品店

嘉欣回顧去年，總結是「辛苦」和「不夠時間」，拍了《回歸光影頌：究竟天有幾高》和《靈戲逼人》，兩個角色很不同，《靈》劇要為角色漂染金髮；但開心可與老拍檔張振朗再合作，合拍之餘擦出不少火花。除拍劇外，嘉欣嘗試經營餅店生意，自嘲數學不叻，又不懂用電腦，統統都要重新學習，有時壓力很大，深深體會「做生意搵錢真係好辛苦」，不過從中也訓練到耐性和學懂放低。

嘉欣爺爺經營塑膠工模廠，受家人影響，她一直有興趣做生意，並透露有一個大膽的想法，計劃開甜品店，但需要很大勇氣，希望可以達成。

捲不和是非感不快

提到去年尾捲入與陳瀅鬧不和是非，嘉欣主演的《新四十二章》原本是台慶劇被抽起；在《十八年後的終極告白2.0》演技大受好評，她跌出視后十強，無緣爭獎，令人大跌眼鏡。

嘉欣承認當時一定有不開心，不知事情為何發酵到變是非，身邊前輩和朋友都安慰她只是新聞一則，開心收到很多人的鼓勵和支持說話，「他們說看到我從《幕後玩家》到《殺手》，再到《十八年2.0》的不同和進步，有人說有幾幕戲跟着我一起哭，覺得得到觀眾稱讚和認同更加重要和珍貴」。

家中預留視后獎座位置

踏入兔年，有心血管毛病的嘉欣希望自己和身邊人最緊要身體健康，記得拍攝《新四十二章》時試過痛到出名忍得痛的她都頂不順，罕有請病假，新一年她會好好調理身體狀態，在工作上重新出發，往視后目標再衝，「我在屋企的獎櫃最高處已預留了位置，攞到（視后）當然是錦上添花，攞不到我會學懂感恩我所擁有的一切，然後繼續做好自己，演好每一個角色」。嘉欣希望繼續增值自己，尤其想學好英文和國語。可想發展內地市場？她稱若有機遇都可嘗試。

場地提供：Pastry Greater China Limited

化妝：Henry Li

髮型：Sue Cheung

服裝：H&M

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