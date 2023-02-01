奪加國中文電台兩獎 姜濤承諾努力「唔會令大家再失望」

姜濤得獎後透過錄音感謝加拿大中文電台的DJ及當地的樂迷一直默默支持。（資料圖片）

【明報專訊】姜濤去年7月因MIRROR演唱會墜屏事故隨隊停工，復工未幾又在11月的明星籃球賽中不慎弄傷腳，需做手術和休養，至今年初腳傷初癒，首度重踏舞台出席《叱咤頒獎禮》，卻因身形及演出被批評引起迴響，之後便閉關兼絕迹社交平台，沒再公開現身。日前加拿大中文電台公布「加拿大至HIT中文歌曲排行榜全國總選」賽果，姜濤憑歌曲《風雨不改》獲「專業推崇10大粵語歌曲」之一，並蟬聯「至HIT推崇男歌手」，MIRROR則冧莊「至HIT推崇組合」。

姜濤透過錄音感謝主辦單位及樂迷，稱兩個獎都由當地的DJ及樂迷投票選出，多謝他們一直的支持，「因為第一年攞嘅時候，老實講無乜太大嘅概念，所以𠵱家攞咗，令我霎時諗起，原來大家一直默默地支持我，呢樣嘢好感動，2023年嘅動向有好多個，大家見證期待，我會努力，唔會令大家再失望，Thank You大家」。

「姜濤加拿大應援團」即時出Post恭喜偶像，稱很高興聽到姜濤的聲音，「加拿大及全球糖糖都會風雨不改，繼續支持你」。「姜濤溫哥華應援團」稱《風雨不改》這首歌由2022年8月一直陪伴糖糖走過這段日子，感受良多，並憑歌寄意：「『讓愛 化做祝福 學會等待』，我哋相信你，你從來無令我哋失望，你絕對值得我哋等待，期待2023年嘅姜濤。」

姜糖4月辦慈善步行為偶像慶生

4月30日是姜濤24歲生日，往年每到「姜濤誕」，姜糖除了鋪天蓋地的慶生應援，也響應偶像呼籲做善事，今年「姜濤香港後援會」舉辦名為「Keung To Charity Walk 2023」慈善步行活動，地點在香港科學園，活動籌得的款項，扣除成本將捐至6個慈善機構。

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