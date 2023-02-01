《毒舌大狀》5800萬登港產片票房第9位 周冠威證《1人婚禮》多人包場 無告急

【明報專訊】賀歲片《毒舌大狀》連日破票房紀錄，前晚公布上映10日成香港史上最快破5500萬電影紀錄，至昨晚收5800萬，登史上港產片票房第9位。主角黃子華緊貼票房走勢，留言：「裙拉褲甩，靠晒你！」周冠威執導的《1人婚禮》於賀歲第二檔1月26日上映，累收逾190萬。有網民稱《1人婚禮》票房告急，發起谷票房活動，周冠威連日落力在社交網宣傳，透露愈來愈多人包場欣賞。

記者：林祖傑

《毒舌大狀》話題度極高，不少觀眾稱睇了兩三次，提到不少場口被刪，製作特輯見王丹妮與廖子妤有親熱戲，但上映時消失了，有人要求上映「導演版」。「燈神」蕭若元稱睇好《毒舌大狀》票房可挑戰破億，有網民擔心《毒》片被「燈死」，但亦有人信心十足，撐破億不是夢。

賀歲檔除《毒舌大狀》票房大收外，《超神經械劫案下》累計近1500萬，日本動畫《The First Slam Dunk》逾3500萬，同樣有好成績。

憑《1》片票尾幫襯食店有9折

周冠威執導的《1人婚禮》4日票房（1月23日29日）逾160萬，累計逾190萬。網上有人稱《1人婚禮》票房告急，有食店幫手谷票房，憑票尾幫襯有9折；另有店舖送電影贈券1張，希望顧客帶多一個人入場。

《1人婚禮》每日安排場次大概100場，又是天地場，不少網民留言想捧場，但稱不容易。導演周冠威連日在社交平台落力宣傳，並分享不同單位包場睇戲，留言：「愈來愈多人包場觀賞《1人婚禮》」。為答謝觀眾支持，周冠威和女主角吳冰今明兩日出動謝票。

栢天男跟林小湛學演員品格

有份參演《毒舌大狀》的栢天男及林小湛前晚出席演藝貴賓特別場，栢天男表示票房大收很多謝香港觀眾支持，差不多場場爆滿，非常感激，他稱票房再高會在網上直播盡量滿足觀眾要求，並笑道：「我唔同阿Dee（何啟華）話要著泳褲，騷肌就到時再睇下啦。」

林小湛跟栢天男在戲中是外母與女婿關係，栢天男稱在「外母」身上學到做演員最需要的是禮貌和品格。林小湛表示疫情3年沒有回加拿大與丈夫及子女見面，子女已買機票給她，昨日出發，會逗留一個月，稍後回港接拍杜琪峯新戲，之後再到內地參演兩部電影。

82歲的林小湛被問到工作會否太忙？她說：「愈忙愈好，家人不會投訴，還很支持我，2019年我在加拿大獲頒『最佳女配角』獎時，有人問我幾時退休，我話會一直做戲做到100歲。」