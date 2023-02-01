徐㴓喬曾被誤偽善 何啟華蔡瀚億稱真話令人難受

【明報專訊】蔡瀚億（BabyJohn）、何啟華（阿Dee）、徐㴓喬（Asha）合演的ViuTV劇《大誠實家》正熱播，飾演傳銷公司老闆的BabyJohn忽然失去說謊能力，至妻離子散、公司執笠兼坐監，原來全是阿Dee向他報復的行為。游走在兩男之間的Asha，最後情投阿Dee懷抱。

此劇題材與韓片《誠實選舉媽》、西片《大話王》類近，被拿來比較，阿Dee強調幾部作品有少少元素相似，但故事和拍攝方式大不同，「導演玩『狼人殺』遊戲時，見人講真話，反被誤會說謊，啟發寫這個故事」。BabyJohn稱劇情既搞笑又感動，很欣賞編劇寫感情戲很到位，帶出主角在誠實狀態下，難以生存。

對真話各有睇法

3人認同現實世界裏，真話難令人接受，BabyJohn說：「我經常到街市買菜，以前打扮比較隨意，曾被身邊人彈過衣著，我堅嬲，但現在會經常反思，提醒自己要打扮一下，始終做藝人會多人留意。」阿Dee以ERROR隊友193（郭嘉駿）做事例，「以前排舞，說他跳得差要改善，他會發嬲跟我們鬧交，於是我們用第二種方法，狂讚他跳得好、不用再練，他反而會自動練習。」

性格坦率的Asha笑言鬧交不輸蝕，曾被人人身攻擊，她出言反擊，結果對方受不住，「就算以前真心讚美別人，都有人誤會我虛偽、講善意謊言」。

記者：鍾一虹