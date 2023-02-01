【開箱】《囍帖DIE》 廉價版《吸血新世紀》之同鬼不同命

【明報專訊】改編自同名暢銷小說的《吸血新世紀》電影系列大收旺場，一連4集全球票房累收30億美元（約234億港元），自然仿效者眾，同樣講述美少女與吸血鬼的愛情故事《囍帖DIE》（The Invitation），製作費低至1000萬美元（約7800萬港元），去年8月在美國上映，票房收3370萬美元（約2.62億港元），雖然未能大賺，至少不用賠本，然而影評網站「爛番茄」觀眾好感度只有59%，添食恐怕有難度。

英國貴族化身吸血鬼

《囍帖DIE》由謝茜嘉湯遜（Jessica Thompson）執導、《狂野時速9》女星妮坦莉艾曼紐（Nathalie Emmanuel）主演，故事講述美國藝術系碩士生伊薇（妮坦莉艾曼紐飾）喪母後生活苦悶，於是透過網上DNA檢測，嘗試尋找失散在世界各地的家族成員，結果跟表哥奧利佛相認，二人首次見面已言談甚歡，男方提到另一家族成員將在英國約克郡的德維勒莊園舉行盛大婚禮，力邀伊薇出席，趁此機會跟其他家族成員見面。

伊薇抵埗後，莊園主人華特（湯瑪士多爾飾）親自迎接，她被男方的冷俊面孔和幽默談吐迷倒，二人打得火熱，感情發展迅速，可是伊薇對於莊園總管的古怪言行、部分親戚的冷嘲熱諷、園內女僕離奇失蹤等事件相當在意，最後揭發華特的驚人身世，表面上是英國德維勒貴族後人，事實卻是擁有不死身的千年吸血鬼。

妮坦莉艾曼紐好身手

德維勒家族不單富可敵國，勢力亦無遠弗屆，華特跟獲邀到莊園參加婚禮的四大家族關係密切，除了伊薇所屬的亞歷山大家族外，同場還有數百年來一直為德維勒提供各式服務的畢靈頓、克勞塔斯家族成員。根據傳統，華特必須跟其餘3個家族的女性結合，才可煉成不死之身，伊薇獲悉真相後拒絕就範，並在女僕協助下展開絕地反擊，誓要殺光吸血鬼，防止遺禍人間。

曾經參演《狂野時速9》、《移動迷宮：死亡解藥》及《不羈賊軍》等動作片的妮坦莉艾曼紐，無論外形與身手都不俗，理應大有可為，可是揀錯爛片，最終得不償失；飾演吸血鬼華特的《花邊教主》男星湯瑪士多爾（Thomas Doherty），在《囍帖DIE》表現搶鏡，時而情深款款，時而邪惡猙獰，相比《吸血新世紀》羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）暖男角色來得更立體，但礙於劇本所限，結局草草了事，白白浪費演員。

電影節奏時快時慢

《囍帖DIE》劇情鋪排頗為有趣，男女主角一見鍾情，伊薇甚至已答應華特求婚，觀眾不知就裏，以為這是個浪漫的愛情故事？中後段發展急轉直下，華特在婚禮上當眾咬死女僕，更強迫伊薇喝下鮮血，藉以變成吸血鬼一族，這跟《吸血新世紀》的浪漫風格，完全背道而馳，亦為伊薇大開殺戒的瘋狂結局埋下伏筆。

問題是電影節奏時快時慢，開場未幾即進入尋根主題，但觀眾還未認識伊薇，她已跟奧利佛相認，並抵達英國莊園，然而參加婚禮前後的情節過度冗長，男女主角花上不少篇幅調情，大大冲淡驚慄氣氛。壓軸一場人鬼大戰，伊薇以寡敵眾，竟能全身而退，叫四大家族情何以堪？片尾伊薇更來個反客為主，出手把吸血鬼一族連根拔起，這種開放式結局明顯為開拍續集埋下伏筆，問題是《囍帖DIE》錯漏百出，觀眾看傻了眼，落得既不叫好更不叫座下場，電影公司還肯投資開拍續集嗎？