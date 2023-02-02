泰劇《黑幫少爺愛上我》15演員來港開騷 Do姐現身𢱑撈掀高潮

鄭裕玲（右）不但捧韓星場，也參與泰國騷演出，她在社交網分享後台花絮片段，只見Mile和Apo給她送上《黑幫少爺愛上我》的保鑣制服。（視頻截圖）

Apo（左起）、鄭裕玲及Mile在演出尾聲掀起全晚高潮，鄭裕玲既提出想與Apo及Mile合作拍劇，派完利市又要求合照，十分搞笑。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】泰國BL劇近年有不少捧場客，其中《黑幫少爺愛上我》15名演員就舉行了《KINN PORSCHE：THE SERIES世界巡演》，前日來港在九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行香港站見面會。15子在台上各自獻技冧港迷，劇中男主角Mile和Apo與神秘嘉賓Do姐（鄭裕玲）搞笑互動，掀全晚高潮。

《黑幫少爺愛上我》改編自同名網絡小說，由Mile和Apo等主演。去年4月開播，香港觀眾可在影視串流平台愛奇藝收看。故事講述Mile飾演的Kinn是黑幫家族的二少爺，逃亡期間得Apo扮演的大學生Porsche掩護，逃過敵人追殺，因此聘請Porsche擔任其保鑣，結果兩人產生微妙感情。《黑》劇播出後掀起熱潮，一眾男演員更以該劇名義舉行巡演，去年先後在泰國、新加坡、韓國、台北等地開騷。去年12月宣布來港，票價由699至1899港元不等；前晚現場所見，售出九成門票，僅剩少量699元門票座位，昨晚一場則爆滿。

演員Build爆醜聞缺席

據報這次巡演香港站演出原定有16名演員，開騷前數天，28歲Jakapan Puttha（Build）爆出醜聞，被指與《黑幫少爺愛上我》原著作者拍拖兩年期間，多次施暴，還被指一腳踏兩船，女方正依法律途徑起訴Build，他因此缺席巡演。Build近日開直播，表示與經理人解約，現時停工，並坦承不完美，但稱大家所知非事實全部，會在法庭揭開真相。

輪流唱歌跳舞演戲

前晚頭場演出，《黑》劇15名演員西裝筆挺登台，並稱首次在港演出，希望大家好好享受；Apo自我介紹時，鬼馬地原地跳起，台下粉絲即時起哄。15子分組才藝表演，包括演戲、跳舞、唱歌等；其中Jeff自彈自唱《Why Don't You Stay》及廣東歌《一起走過的日子》，他自言自小愛看港產片，所以選唱兒時非常喜歡的廣東歌。Barcode和Us跳唱韓團BigBang的《Bang Bang Bang》。Perth則化身「美少女戰士」演出短劇，儆惡懲奸。至於Nodt、Perth、Job及Bas脫掉上衣，大展性感舞姿。

派完利市要求合照

全晚演出近3小時，Mile和Apo穿兔仔cosplay服裝落台跟粉絲近距離接觸，之後介紹Do姐出場。後者甫現身即跟台下一眾「少奶」（粉絲暱稱）拜年，並稱終於等到機會訪問Mile和Apo。Mile表示站在Do姐身邊，好像周潤發，Apo就像劉德華，Do姐聞言即解釋，「Mile說他媽媽是我的粉絲，睇過我同周潤發主演的劇集」。Do姐問二人何時推出新劇，還趁機「𢱑撈」，「我𠵱家離開咗大台，屬於自由身，可不可以預埋我呢？雖然我知道你哋劇集唔鍾意有女角，但有無咩角色我可以做呢？」Apo隨即表示，Do姐可演人類，與現場所有天使一齊跟他倆去月球。Do姐還向Mile及Apo派利巿，又拿出手機說：「收完利巿，請兩位回個禮，同我合照可以嗎？」場面搞笑。

記者：蘇珮欣

攝影：劉永銳

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