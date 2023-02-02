首次公布10年DCU藍圖 占士根任新《超人》編劇

【明報專訊】《銀河守護隊》導演占士根（James Gunn）去年獲聘為DC電影公司行政總裁，負責規劃DC電影宇宙（簡稱DCU）未來10年發展藍圖，昨日公布第一階段計劃名為「眾神與怪物」，重頭戲是2025年7月上映的《超人》（Superman: Legacy），他親自編劇，但導演與主角人選未定；今年推出的《沙贊！眾神之怒》、《閃電俠》及《水行俠2》亦會納入DCU範圍。

自從占士根與Peter Safran入主DC電影後，《神奇女俠》導演柏蒂鎮堅斯（Patty Jenkins）辭職、「超人」亨利卡維（Henry Cavill）無得留低、《黑亞當》狄維莊遜（Dwayne Johnson）亦被迫離開DCU，惹起部分粉絲不滿。占士根解釋，過去DC超級英雄片及劇集各行各路，起用不同演員扮演相同角色，注定失敗，並且不點名批評華納電影公司前高層是罪魁禍首。他的發展藍圖內將會把電影、劇集、動畫和遊戲聯成一線。他公布首階段名單，包括《超人》（Superman: Legacy）、《蝙蝠俠》（The Brave and the Bold）、《女超人》（Supergirl: Woman of Tomorrow）、《權力戰隊》（The Authority）及《沼澤異形》（Swamp Thing）等5片。暫時已知《超人》講述主角成長經歷；《蝙蝠俠》則是父子合作打擊罪惡；率先在《閃電俠》登場的莎莎哥利（Sasha Calle）將成為首名拉丁裔女超人。溫子仁監製劇集《沼澤異形》，推出一季即腰斬，占士根決定改編成恐怖片。

劇集方面，維奧拉戴維絲（Viola Davis）曾在《和平使者》扮演美國政府情報主任禾艾敏，角色將獨立拍成《Waller》，並於全新動畫《生物突擊隊》（Creature Commandos）再度登場，統領怪物部隊以暴易暴。另外，《綠燈俠》（Lanterns）、《金色先鋒》（Booster Gold）及《神奇女俠》前傳劇《Paradise Lost》都會逐一亮相。

占士根亦證實，托德菲臘斯（Todd Phillips）執導電影《小丑Joker》系列、羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演《蝙蝠俠》續集等，都不屬於DCU範圍之內，而是歸納在另一品牌DC Elseworlds。另外，《小丑Joker》續集將於明年上映，《蝙蝠俠》續集則延至2025年10月3日開畫。