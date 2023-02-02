【開箱】《給十九歲的我》 有心栽花記錄時代 無心插柳見證變遷

【明報專訊】張婉婷執導紀錄片《給十九歲的我》，今日正式上映，上映多時的優先場，累收逾700萬，相信是港產紀錄片的一項紀錄；並捧走香港電影評論學會最佳電影，也是該會繼前年《理大圍城》後，兩年內再度把最佳電影頒給紀錄片。

記錄英華遷校及少女成長

《給十九歲的我》拍攝意念由英華女校前校長李石玉如提出，原意是記錄這家逾百年歷史的名校需要重建，遷校到深水埗臨時校舍；按照工程進度估算，2011年9月開學的中一生，6年中學生涯，將會經歷舊校、臨時校舍及新校3個環境。石校長遂邀請校友兼《秋天的童話》導演張婉婷拍片，從30多名中一生最後選定6人為主要拍攝對象，她們家庭背景及性格迥異。只是工程進度不似預期，結果拍攝6年變成10年，記錄了幾名女生從初中到入讀大學後的蛻變，亦不迴避10年間香港幾次重大社會運動，包括反國教示威、雨傘運動及2019年的反修例風波。

紀錄片從不是主流類型，片中幾名受訪對象選材甚佳，記錄她們成長過程的喜怒哀樂，毫不矯飾，真摯動人；小時候說要參加香港小姐的Katy，父母相繼再婚，複雜家庭背景，相信不少觀眾跟她一起眼濕濕。阿聆父母把注意力都集中在她患自閉症的弟弟身上，然而在學校及教會，鏡頭下都看到阿聆的領袖才能。視hea為生活態度的阿雀，傻氣可愛，又有歌唱天分。透過馬燕茹，看到在香港要做全職單車運動員，要付出多少血汗，而且困難重重；馬太說若女兒能有像李慧詩一樣的成績，自然希望她以運動員為職業，道出很多家長的心聲。來自新移民家庭的Madam，矢志當警察，片中後段她考入中大，稱受朋輩壓力打消此念頭，都成為觀衆談論對象。較反叛率直的阿佘，在6名拍攝對象中最為突出，坦言中學生涯不特別值得懷念。阿佘不大合群，同學之間對她也有種種負面傳聞；其中一名教中國舞的老師，甚至在鏡頭前批評她不曉得能否讀到畢業。其實阿佘與獲老師選為Head Prefect的Shirley，兩人友情很特別，後者成績優異卻選擇在大學主修音樂，也是非典型香港學生，可惜着墨不多。

石校長的視野為此片奠下基石；拍攝10年，從數十萬小時的片段抽取當中精華的136分鐘，剪接應記一功。事實上，作為傳統名校，此片省靚學校招牌。片中描述學生會選舉，記錄參選者阿聆的認真態度，點票後副校長周小鳳對同學解說選舉意義，稱學懂選擇及不被選擇，其實比她片中金句「要用上帝的愛浸死她們」，更令人印象深刻及感慨。2019年後訪問幾名女生，會否離開這土生土長的地方，今天看來，不無唏噓。

刪減導演旁白效果更佳

《給十九歲的我》上映前，網上一篇有關《給》片的文章，掀起導演與受訪者的權力關係延伸及紀錄片倫理的討論；說好香港故事「推廣香港新優勢專責小組」成員之一的導演張婉婷，拍攝《給》片的誠意毋庸置疑，她親自上陣的旁白，還有出現得太頻密的《Those were the days》「助攻」，卻成為敗筆，如果能刪除或以其他方式表達，會否讓人看得更舒服？曾獲頒奧斯卡終身成就獎的美國紀錄片導演弗德烈懷斯曼（Frederick Wiseman），作品習慣配樂欠奉，也不加旁白與字幕，只從旁觀察，風格冷靜，卻從來不失趣味。他曾在訪問中表示，怎樣選材、拍攝與剪接方式，以及如何建構，已代表了導演的主觀選擇。

張經緯執導的《音樂人生》，是首部贏得香港電影評論學會最佳電影的紀錄片，同樣記錄一個男孩成長，講述鋼琴演奏天才黃家正就讀名校拔萃男書院，11歲遠赴捷克與樂團合作。該片跨越6年時光，描述羅乃新對他的教導，同學及兄妹間矛盾，還有父子愛恨等。片中看不到導演的介入，盡量中立，為觀眾保留了想像空間。已故伊朗導演基阿魯斯達米（Abbas Kiarostami）在一篇文章中指出，電影訊息有時取決於觀眾角度和個人生活經驗，因不同思想而有不同反應。套用金句「讓作品說話」，《給十九歲的我》涉獵廣泛，觀衆可能有萬千觀點，能上映正場，才有討論空間；同樣獲影評人青睞的《理大圍城》，何以命運懸殊？

上映日期：2月2日