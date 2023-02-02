邱傲然嘆標籤偶像派 付努力遭忽視 Winka被嘲跟「達達星人」撞樣難釋懷

【明報專訊】男團MIRROR成員邱傲然（Tiger）聯同黃奕晨、女團COLLAR成員陳泳伽（Winka）等主持ViuTV節目《演奏 1 TAKE過》，今晚播出的一集，他們聽到「靚女演奏家」訴說被標籤的經歷後，感同身受大談在圈中遇到的不快事。Tiger稱因MIRROR而被定型是偶像派，付出努力不被看見，黃奕晨因父親是夏雨有「星二代」身分，名字不被記起；Winka的造型照曾被網民取笑似日本特攝劇《超人》系列中的「達達星人」，面對負評傷心落淚。

《演奏 1 TAKE過》由Tiger、黃奕晨、Winka、黃妍、趙善恆、馮卓然主持，帶觀眾認識香港一眾樂器演奏者，採訪他們用無數光陰苦練一種樂器，節目提供平台給他們表演，並訴說背後的熱血感人故事。今晚播出第4集，Tiger、Winka與黃奕晨見「靚女演奏家」因外貌娟好及身材出眾，被大眾忽略她的音樂造詣。女演奏家談到因擁有KOL身分，所以被歸類為「花瓶」。Tiger、黃奕晨、Winka聽後有感而發，大談他們被標籤的經歷。

黃奕晨被稱夏雨仔感不忿

23歲Tiger是MIRROR最年輕成員，他說：「因是男團出身，經常被定型為偶像派，就算付出許多努力，亦不容易被人看見。」夏雨兒子黃奕晨出道後一直背負「星二代」名稱，「最常被介紹為『夏雨的兒子』，有時甚至連名字也不會被提起，難免感到有點不忿」。

造型惹負評 為幕後落淚

Winka稱以女團COLLAR成員出道，當時剪短頭髮拍攝的造型照，收到不少負評，更被網民嘲笑她與日本特攝劇《超人》系列中的「達達星人」撞樣。Winka說：「當時笑住回應話大家好有創意，其實曾為此傷心落淚，淚水是為幕後同事承受壓力而流。」重提往事，Winka雖然認為自己並不醜，黃奕晨與Tiger大讚她對此事的回應大方，但她仍慨嘆即使事隔一年，還是難以擺脫這件事。

娛樂組