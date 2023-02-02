龔嘉欣否認拍拖 不排除跟日籍甜品師發展

龔嘉欣（上圖）稱松岡哲也（下圖左）不懂中文，未有因報道不開心，她亦沒有責怪好姊妹陳凱琳（右圖右）上載短片引猜測，覺得分享拜年過程是開心事。（網上圖片）

【明報專訊】龔嘉欣被指日前帶同男友，到好姊妹陳凱琳（Grace）家中拜年，片段被上載社交網，意外泄「蜜」。有傳龔嘉欣與新歡經Grace做媒介紹認識，雙方秘密拍拖兩年，並發展至同居階段。網民火速將男方起底，稱他是日籍甜品師松岡哲也（Tetsuya Matsuoka），曾在東京當模特兒拍廣告和行時裝騷，2013年來港發展。他被指偏愛跟圈中人拍拖，與龔嘉欣撻着前，2018年曾與蔣家旻一起。不過蔣家旻已否認跟松岡哲也拍過拖，稱對方只是她在香港認識的日本朋友。

《明報》記者昨日聯絡龔嘉欣，追問她是否正在蜜運？她甜笑回覆：「不是，不是，但很開心，收到好多祝福信息，知道大家很緊張我，覺得很感動。但我真的不是拍拖，大家可以先把祝福留住，到結婚時再送。」龔嘉欣解釋與松岡哲也是工作拍檔，因Grace知道二人的家人同樣不在港，於是趁新年，便相約到她的家拜年。大家一起吃美味賀年糕點和薑醋，又陪一班小朋友玩，度過了一個很開心的下午。

跟松岡哲也解釋事件

問到緋聞男友松岡哲也可有因報道而不開心？龔嘉欣笑稱對方看不懂中文，不過她覺得有點不好意思，似打擾到別人的生活，有跟松岡哲也解釋整件事，令對方感受香港傳媒和網民威力。雖然否認拍拖，龔嘉欣未有封後門，不排除二人有發展機會，「既然大家都睇好，我覺得可以了解一下」。

嘉欣並未有因泄「蜜」事件責怪好姊妹Grace，稱對方在分享短片前有事先問過她，旨在分享新年期間親友探訪Grace小朋友的開心片段。除了緋聞男友外，片段中一些圈外朋友都上了鏡，大家認為問題不大。

記者：陳釗