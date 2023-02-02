重提涉傷人案影響星途 「清純柏芝」楊埕爆舊愛酗酒常鬧事

【明報專訊】有「清純張柏芝」之稱29歲楊埕，在ViuTV節目《晚吹—戀講嘢》中重提2020年捲入桃色糾紛，與當時男友Marco在位於土瓜灣單位因分手問題爭執，混亂中遭男友襲擊受傷鬧上警局一事。楊埕表示與前男友拍拖初期，對方很體貼、很紳士，但之後露出本性，尤其酗酒後，「他試過在喝酒後打朋友，又試過飲酒至凌晨兩三時，我送他回家途中，大吵大鬧要去其他地方再飲，仲話唔去就跳車，佢真係即刻拉開車門跳出去，我助手都在場。幸好當時車輛不多，沒釀成意外，但都送咗佢去醫院檢查，事後他竟然話斷晒片 」。

上門騷擾求復合

楊埕表示對方曾就分手問題要脅她，「話我走的話就去死，然後在家衝到露台跳出去，幸好我及時抓住」。她透露跟前度拍拖一年曾遭家暴，「他不單止試過打爛電視、摔爛電話，還試過在街上推我落地」。發生種種事後，楊埕決定跟對方不再見面，但前度仍死纏爛打，上門騷擾，驚動她的父母。

提到鬧上警局一事，楊埕解釋當日跟前度男友的朋友夾計，朋友相約舊愛出外用餐，她趁對方不在家，回去取回她的物品，怎料前度提早回家，二人撞個正着，她說：「佢又飲醉酒，一見到我就好激動拿起生果刀向我衝過來，不停說：『你唔復合？我殺了你再跳樓。』當時佢已經𠝹到我塊面，流晒血，我驚到冇著鞋逃跑。」此事令她留下陰影，一度連拿刀切生日蛋糕都驚，又大呻因負面新聞，令她失去不少工作機會，影響星途。

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