杜琪峯首任柏林影展評審 內地動畫《藝術學院》獲最後名額爭金熊獎

內地導演劉健的動畫《藝術學院》成為今屆最後一部入圍柏林影展主競賽單元的作品。

【明報專訊】第73屆柏林影展將於本月16日至26日舉行，大會事先張揚《史賓沙》女星姬絲汀史超域（Kristen Stewart）擔任主競賽單元評審主席，前晚再公布評審團成員名單，包括港迷熟悉的本地導演杜琪峯，2008年他憑《文雀》角逐柏林影展最高榮譽金熊獎，擔任該影展評審卻是首次。另外，內地導演劉健執導動畫《藝術學院》成為最後一部入圍主競賽單元的電影，令到候選作品增至19部。

杜琪峯憑《鎗火》、《PTU》及《黑社會》三度贏得香港電影金像獎最佳導演，亦是世界三大影展的常客，自2005年起，先後憑《文雀》角逐柏林影展金熊獎、《復仇》與《黑社會》爭奪康城影展金棕櫚獎，更以《放．逐》、《神探》、《奪命金》問鼎威尼斯影展金獅獎，聲名響遍國際影壇。

值得一提的是，杜琪峯監製、鄭保瑞編導、林家棟和楊樂文合演新片《命案》，亦已獲邀參加今屆柏林影展特別展映單元。

開心出埠睇戲交流

柏林評審團名單公布後，杜琪峯接受本報訪問，表示過去曾經擔任其他影展評審，柏林（影展）則屬首次，「多謝大會邀請，好耐無出埠，開心可以去睇戲交流，看看現在流行什麼類型電影，有什麼新元素，碰巧《命案》在特別展映單元，希望外國觀眾喜歡這部片」。

現年32歲的姬絲汀史超域，成為柏林影展史上最年輕的評審主席，她將帶領4女2男組成評審團，包括杜琪峯、《柏德遜》伊朗女星Golshifteh Farahani、《春宮野史大批鬥》羅馬尼亞導演雷杜祖迪（Radu Jude）、《Alcarras》西班牙女導演Carla Simon、《Western》德國女導演Valeska Grisebach，以及《巴比倫：星聲追夢荷里活》美國選角指導Francine Maisler，選出金熊獎及銀熊獎的得獎名單。

中日動畫爭金熊獎

另一方面，柏林影展早前公布18部入圍主競賽單元的候選名單，包括內地導演張律新作《白塔之光》，以及日本動畫大師新海誠的《鈴芽之旅》等。前晚大會新增第19部入選電影，正是劉健執導動畫《藝術學院》，亦是他繼《大世界》後，再度進軍柏林之作，令到今屆角逐最高榮譽金熊獎的內地電影增至兩席。

《藝術學院》故事以1990年代為背景，講述內地學生追求藝術與夢想的過程，面對友情、愛情與現實的衝擊。此片由中國美術學院的師生團隊，耗時5年製作，劉健正是該學院的教授。