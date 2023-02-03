【開箱】《24小時救參行動》 玄彬黃政民化身英雄 卻被指歪曲歷史？

【明報專訊】韓劇《愛的迫降》男星玄彬與《北寒諜戰》大鐘獎影帝黃政民合演新片《24小時救參行動》，製作費高達170億韓圜（約1億港元），韓國入場人次達350萬才收支平衡，然而上月18日開畫至今，橫跨農曆新年黃金檔期，觀影人次僅得150萬，票房累收153億韓圜（約9800萬港元），成績未如理想，究竟原因何在？

塔利班手上救人質

昨日（2日）在港開畫的《24小時救參行動》，講述23名韓國公民在阿富汗遭塔利班恐怖組織挾持，擅長談判的韓國外交官鄭在昊（黃政民飾）前往當地營救，遇上國家情報院特工朴戴直（玄彬飾）。塔利班發出24小時死亡通牒，要求阿富汗政府釋放在囚成員，否則槍殺人質。由於談判對象和政治環境時刻在變，加上鄭在昊與朴戴直的性格與處事手式迥異，如何完成這個不可能的任務，便成了全片最大懸念。

《24小時救參行動》由《小森林》任順禮執導，電影改編自2007年發生的真人真事，當年23名韓國盆唐泉水教信徒無視韓國政府指引，為了傳教偷偷前往阿富汗，被伊斯蘭武裝恐怖組織塔利班捉拿成為人質。韓國政府出面協商，最終救回21名人質，仍有兩人被殺。

視線轉移救人英雄

當年事件在韓國掀起巨大爭議，有傳韓國政府向恐怖分子支付巨額贖金，又打破「不與恐怖分子協商」的國際社會原則，韓國政府直接與塔利班面對面談判，而且外界質疑泉水教的背景及前往阿富汗的目的等。

電影公司方面似乎洞悉題材敏感，並沒把焦點放在人質身上，輕輕帶過教徒被綁架的過程，而把焦點移到為了拯救韓國公民而孤軍奮戰的談判專家及特工身上，又嘗試平衡各方論點，包括提及政府曾計劃放棄談判，改以武力救人；另一方面，劇情提到教徒出發前曾簽下生死狀，人質被救出後韓國政府不願安排包機返韓，也提到人質被綁架期間，給家人留下感人「遺言」等。

槍戰舌戰同樣刺激

其實這個真人真事，值得拍成電影，達到記錄歷史的使命。在營救人質的過程中，政府與國民之間的矛盾值得探討，國家應否不惜一切拯救人民？站在外交立場上，既不能強硬又不能妥協，各種意見與感情交織一起。如果執著於事件的爭議性，戲中黃政民與玄彬化身救人英雄，美化及歪曲了綁架事件，或許才是導致票房慘淡的原因之一。

撇開內容爭議，若把焦點放在演員及導演的表現上，電影還是有可取之處。玄彬的動作戲最具瞄頭，攝製隊在疫下遠赴與阿富汗環境相似的約旦拍攝外景，玄彬在烈日當空下拍攝搏鬥、槍戰等場面，其中一幕講述他駕駛電單車衝鋒陷陣，場面緊張刺激。

扮演談判專家的黃政民，面對冷血的恐怖分子，演活了內心充滿恐懼，但又不能認輸的複雜心情。到了電影尾聲，黃政民與恐怖分子面對面協商一幕，他不僅背負着21條人命，還賭上自己及翻譯員李奉漢（姜其永飾）的性命，同樣令人手心冒汗。值得一提的是，曾演《非常律師禹英禑》的姜其永一改暖男形象，扮演貪生怕死的翻譯員，成為戲中唯一笑點。

上映日期：2月2日