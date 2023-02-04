罕談童年往事 活潑小孩變自閉 梁朝偉︰父母吵架畫面揮之不去

【明報專訊】一向沉默寡言、我行我素的梁朝偉（偉仔），日前進駐內地短片平台「抖音」，令網民既詫異又驚喜，開通僅5日，追蹤者已近210萬。偉仔繼日前在平台自爆有社交恐懼症後，昨日在短片中罕有自揭悲慘童年往事，他由活潑小孩變成自我封閉，皆因當時父母天天吵架，家無寧日，最終父母離異，令偉仔大受打擊。

短片平台為偉仔製作名為《這一刻，梁朝偉對你說》短片，分數天上載，昨日的短片中，偉仔繼續剖白內心世界，罕有大談童年往事。

怕到躲被子裏哭

偉仔提到自己也是個活潑小孩，因父母關係惡劣，影響其性格劇變，而父母吵架的畫面，至今仍揮之不去。偉仔說︰「剛開始的時候，我是一個很活潑的小朋友來的，後來爸爸離開之後，我就開始把所有東西都藏在裏面。基本上爸爸媽媽每天晚上都吵架，爸爸好像感覺是每天都喝醉酒。我還記得那時很害怕，每天晚上聽到他們吵架，我就拿被子，然後在裏面哭，除了很害怕之外，也不知怎麼反應。那個畫面我永遠都記得，我還記得那天是冬天，是冷的……我從小就特別敏感吧。」

偉仔談到父母離異後，跟着媽媽生活的他，間中也會跟爸爸見面，但相處時刻並不快樂，他說︰「爸爸那時已跟我媽媽分開了，他是偶爾回來帶我出去玩，但其實我不是非常開心的，我基本上都不是很開心。那一天他帶我出去玩，雖然是去遊樂園，但其實我一點都不開心。爸爸那天穿什麼我還記得。」偉仔表示當天父親為他影的照片，仍保存至今。

故意不學日語

眾所周知偉仔喜歡到日本滑雪，近年經常在日本被粉絲「野生捕獲」，但原來他去日本玩了20年，就是因為不想與人接觸和交談，故意一句日語都不學。在短片中提到在日本20年，一句日語都不會，偉仔笑說︰「故意不學他們的語言，因為如果你不會那個語言，頂多講一兩句就完了。」偉仔卻自學說得一口流利英語，他說︰「11歲時為學好英語，每星期都跟同學看電影（西片），例如《教父》和《海神號遇險記》等。」

演戲發泄壓抑情緒

貴為影帝，獲獎無數的偉仔自小受母親薰陶，對電影產生興趣，「我6歲跟媽媽入戲院看第一套電影《天師捉妖》，之後她經常帶我看不同電影，成為我的習慣」。在無心插柳下考入無綫藝員訓練班，之後跳進影圈發展，「發覺演戲能發泄心中壓抑的情緒，但沒人知道哪個是我」。

娛樂組