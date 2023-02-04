阿Mo康復進度奇快 Mo父︰So Ching陪伴起極大作用

【明報專訊】舞蹈員李啟言（阿Mo）去年7月底在MIRROR紅館演唱會墜屏意外中嚴重受傷，至今仍留醫，康復的路漫長。

阿Mo父親李盛林牧師日前接受網上節目《幸福傳聲筒》訪問，談到阿Mo的治療，上月中由新醫療團隊接手，展開新的醫療復康計劃，並有新的復康儀器。阿Mo很清楚每個進程，知道若他做得好，便可進入下一個階段，這個盼望，對他或對任何人來說都很重要。

「阿Mo一直勇敢面對」

Mo父回想半年前意外發生當晚，「屏幕跌在阿Mo頸上，只差一兩吋，他的頭便會破開」。現場觀眾有一名醫生立即上台固定阿Mo，不許別人移動及急救，後來知道該醫生是其大仔的同學，很感謝神。他指這半年的治療過程中，阿Mo過完一關又一關，包括脫離呼吸機、喉嚨造口、幾次肺部感染、未能自主咳嗽、積痰、褥瘡及尿道發炎等，最初兩個月，他們及兒子女友蘇芷晴（So Ching）也很艱難，「對阿Mo是很大的折磨，但他一直很勇敢面對」。

加國復康教授建議留港治療

Mo父稱曾考慮安排阿Mo去加拿大接受康復治療，跟當地一間大學的復康教授傾過，對方介紹的復康中心均在美國，並指加拿大的醫療制度是人人平等，不會為阿Mo刻意附上額外新科技治療，知道阿Mo正在接受什麼治療後，便建議繼續留港治療。Mo父說留港有家人、So Ching對阿Mo的精神支持。他感謝醫院破例安排，讓So Ching可天天到醫院陪伴，因發現阿Mo很需要精神上的陪伴及治療，So Ching給到阿Mo精神和心理上的支撐，起了極大的鼓舞和幫助作用。他稱醫生最初指阿Mo有95%會一生維持這狀况，但阿Mo在這段日子的康復進度是出奇地快，連醫生也估計不到，令他們更深信神的恩惠。

娛樂組