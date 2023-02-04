《鐵達尼號》上映25周年 實驗證主角存活可能 占士金馬倫推翻Jack必死結局

【明報專訊】今年正值經典愛情片《鐵達尼號》上映25周年，電影公司重新製作3D版本《鐵達尼號：25週年紀念》，香港定於本月9日開畫。導演占士金馬倫（James Cameron）為了回應影迷對於里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）飾演男主角Jack是否必須葬身冰海的爭議，於是跟國家地理頻道合作，透過紀錄片《Titanic: 25 Years Later With James Cameron》進行連場實驗，結果發現Jack「仍有生還機會」，推翻他過去堅稱「Jack必死」言論。

截至本周三（1日）為止，占士金馬倫執導新片《阿凡達：水之道》累計票房已達21.2億美元（約165.3億港元），攀升至全球最賣座電影第4位，僅次於他的冠軍作品《阿凡達》（約227.7億港元）和排名第3的《鐵達尼號》（約170.8億港元）。個人包辦3部史上最高票房作品（除了排名第2的《復仇者聯盟4：終局之戰》之外），反映占士的吸金能力，荷李活無出其右。

連場實驗拆解結局迷思

趁《鐵達尼號》面世25周年紀念，占士金馬倫宣布推出3D新版《鐵達尼號：25週年紀念》，陪伴影迷共度情人節之餘，順便拆解過去4分一個世紀的爭議：假如琦溫絲莉（Kate Winslet）飾演女主角Rose在鐵達尼號沉沒後，肯讓男友Jack平分海上漂浮的木門，後者能否存活下來？

為了破解迷思，占士金馬倫跟國家地理頻道合作，將於明日（5日）推出紀錄片《Titanic: 25 Years Later With James Cameron》，找來兩名身高與體重都跟男女主角相似的特技人員，在巨型水池進行連場實驗，包括兩人嘗試共躺木門上，結果證實翻倒機會較大，特技人員多次跌落水中，有機會「攬住死」；另一實驗是二人同時抱着木門，下半身浸在水中，藉以保護上半身的主要器官，「但他們並不能捱得太久，最多只有數小時」，占士說。

Jack穿救生衣增生還機會

在最後一個實驗，女方脫下救生衣，讓男方穿著並繼續抱着木門，等待救援人員出現。占士金馬倫發現此舉可讓男方保持穩定，不易被海浪沖走，有望增加存活機會，等同推翻占士過去多次接受訪問時堅稱「無論如何，Jack必死無疑」的定論。不過，他對實驗結果仍有保留，認為等待過程充滿變數，更重要的是「Jack立場清晰，為了保護Rose安全，他是絕對不會穿上女方的救生衣，令她有機會陷入險境」。

事實上，琦溫絲莉去年底為宣傳《阿凡達：水之道》接受網台節目訪問，重提她在《鐵達尼號》扮演Rose獨佔海上漂浮的木門，最終能活下來，扮演男友Jack的里安納度卻因未能「登門」最終葬身冰海。琦溫絲莉對於影迷一直譏諷她太肥，未能跟Jack平分木門而憤憤不平，「為什麽他們對我如此刻薄？我甚至不算肥」。