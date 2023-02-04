【開箱】《天黑請斃命》 Z世代的離奇殺人事件

美國諧星彼得戴維森扮演壞孩子入形入格，相信跟現實的他常與女星傳緋聞有關。

【明報專訊】多得《月亮喜歡藍》、《農情家園》及《奇異女俠玩救宇宙》等獨立電影先後入圍奧斯卡，把發行商A24的招牌省得閃亮，最新出品《天黑請斃命》（Bodies Bodies Bodies）去年3月率先在美國SXSW電影節首映，同年8月在當地戲院上畫，上月終於透過影視串流平台Netflix全球上架，美國影評網站「爛番茄」給予85%好評，總算保住A24的金漆招牌。

殺人遊戲弄假成真

荷蘭女導演夏蓮娜利真（Halina Reijn）首次執導英語片《天黑請斃命》，故事並不新鮮，基本上就是密室殺人事件的傳統戲碼，講述一班「Z世代」富家子女相約到深山別墅度假，窗外狂風暴雨，他們聚在大廳，有人建議玩一種類似「狼人殺」的派對遊戲，名為「天黑請斃命」，簡言之就是競猜誰是兇手的玩意，結果遊戲尚未結束，死神率先降臨。

屋主大衛（彼得戴維森飾）表面上是個飲酒吸毒的壞孩子，內心其實非常脆弱，只好透過派對狂歡尋求慰藉。《闇黑之心》雅曼拉施丹堡（Amandla Stenberg）飾演剛離開戒療所的女同志蘇菲，偕《波叔出城2》瑪莉亞巴卡路華（Maria Bakalova）扮演女友小碧一起參加派對，卻遭其他參加者蔑視，反映彼此之間，早已心存芥蒂，為稍後發生的悲劇埋下伏線。

荒誕結局出人意表

為了打發無聊時光，有人提議玩「天黑請斃命」遊戲，玩法是各人抽籤，其中一人飾演兇手，然後在關掉全屋燈光後，逐一輕拍其他玩家背脊，象徵殺死他人，然後重新亮燈，讓玩家猜測誰是兇手。遊戲開始未幾，大衛已遭利刃割喉，率先倒斃屋外，眾人大驚之下，情緒開始失控。

曾經來港拍攝《飛虎之雷霆極戰》的李皮斯（Lee Pace）飾演玩家艾莉絲的男友葛雷，由於各人對他認識不多，自然成為眾矢之的，他受驚下反抗，小碧為救蘇菲於是用刀刺死他。艾莉絲悲痛不已，各人互相指摘，混亂之中有人發現另一玩家艾瑪伏屍地上，令到死者增至3個。

大衞、葛雷、艾瑪逐一遇害，餘下數人再難保持冷靜，加上他們各有不可告人的私隱和秘密，因此當大難臨頭，衝突自然一觸即發。隨着血腥之夜過去，眾人在天光後離開大宅，死亡真相終於揭盅，答案竟是如此荒誕。由於結局頗為出人意表，估計觀眾只有喜歡與討厭之分，沒有中間路線。

年輕人的迷惘無助

類似競猜誰是兇手的青春驚慄電影，荷李活比比皆是，難得本片獲影評人讚賞，並非一眾演員表現特別出色，而是劇本走出《舊年暑假搞乜鬼》、《奪命狂呼》等系列的傳統框架，導演並無刻意賣弄女星肉體，而是透過離奇殺人事件，突顯年輕人內心的迷惘與無助。

在他們成長的過程中，生活早已跟網絡掛鈎，一旦離開社交媒體，彷彿便無法跟同輩溝通，說來荒謬卻是不爭事實。戲中主角能共富貴卻不能共患難，所謂友誼比白紙甚或玻璃還要脆弱，反映人與人之間的信任，早已一文不值，看罷令人汗顏。