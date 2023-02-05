Apink鄭恩地殺到 8保安護駕 《想見你》大軍抵港被粉絲圍 取消合照

台劇《想見你》3名主角許光漢、柯佳嬿及施柏宇昨日搭早機抵港，甫現身機場大堂即被逾百粉絲重重包圍，場面混亂，有粉絲跌倒擦傷腳，施柏宇被踩甩鞋踭。（攝影／記者：鍾一虹）

【明報專訊】本港防疫措施放寬，陸續有不同地區藝人來港宣傳及開演唱會，昨日輪到大熱台劇《想見你》主角許光漢、柯佳嬿及施柏宇來港宣傳電影版，三人搭早機抵港，展開3日2夜宣傳之旅，他們出現抵港大堂即被逾百粉絲重重包圍，前往乘車時沿途被粉絲擠擁，場面混亂，有粉絲跌倒擦傷，施柏宇被踩甩鞋踭。同日來港還有韓國女團Apink主音鄭恩地，為今晚九展演唱會做準備，她亦獲數十粉絲接機，沿途被粉絲追着拍照，她親切揮手回應。

台灣藝人與韓星昨日相繼襲港，憑台劇《想見你》風靡亞洲的3名主角許光漢、柯佳嬿及施柏宇展開3日2夜訪港之旅，為攜手再度合作的《想見你》電影版造勢。他們今次行程相當緊密，除接受各大媒體訪問，昨晚出席尖沙嘴舉行的首映禮外，今晚再亮相活動，與觀眾共度元宵。

逾百粉絲接機 許光漢最受歡迎

柯佳嬿、許光漢、施柏宇昨日搭早機抵港，逾百粉絲為了近距離接觸偶像，提早兩小時到機場等候，當中以許光漢最受歡迎，有自認「漢寶」的女粉絲手持許光漢的應援牌、手幅，又準備心意卡寫上「光漢老公」、「大哥哥」的親暱稱呼。大約10時55分，3人現身機場抵港大堂，大方企定定向粉絲揮手，引起粉絲們尖叫和高舉手機拍照。本來電影公司考慮安排3人跟到場粉絲影大合照，最後以安全理由取消。

施柏宇被踩甩鞋踭 展暖男風度

3人在6名保安護送下前往坐車離開機場時，大批粉絲熱情湧前將他們包圍，把握機會向偶像送上信件，3人亦一一收下。不過場面十分混亂，有粉絲跌倒擦傷腳，以及遺下相機配件，施柏宇也被踩甩鞋踭，要停步整理才繼續行，他仍展示「暖男」風度，溫馨提示粉絲們向前行要小心。個子高大的施柏宇與許光漢沿途在前面開路，負責護花，讓柯佳嬿殿後，結果短短3分鐘路程，在擠擁下要5分鐘才上到車。

鄭恩地親切揮手 派助手收禮物

另一方面，韓國女團Apink主音鄭恩地相隔3年再度訪港 ，昨午1時45分抵港，為今晚在九展舉行的個人演唱會做準備，吸引數十粉絲到場接機。一身黑白配打扮的鄭恩地心情大好，在女助手和翻譯人員陪伴下出閘，並由8名保安護送前往坐車離開。大批粉絲沿路追隨拍照及傾談，鄭恩地除親切揮手回應，又派女助手接收禮物和信，但場面依然有點混亂，大隊一度要停下來，待擴大通道及確定所有人安全才繼續前行，擾攘近10分鐘，鄭恩地才登車趕行程。

記者：鍾一虹