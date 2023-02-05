太太想做KOL 拒拉攏加盟無綫 吳業坤回歸樂壇 最快3年後造人

【明報專訊】前晚與高海寧、王君馨出席KOL頒獎禮的吳業坤，稱新一年將積極回歸樂壇。對於有指周柏豪約滿離巢唱片公司「星夢」後，他便坐正成為「星夢一哥」，吳業坤表示不敢講，但會多放時間在唱歌方面，今年會出5首歌，日前赴日本拍新歌MV，太太濱口愛子擔任女主角，但不會拉攏她加盟無綫，太太想做KOL及花藝師。高海寧將與佘詩曼合演無綫新劇《NEWS新聞女王》，稱角色好有挑戰，為爭上位有黑暗面。王君馨推出新歌，希望能衝出國際，與不同的外國歌手合作。

吳業坤（坤哥）婚後首年派雙封利市，笑言雙倍負擔，要努力工作。對於有指周柏豪離巢唱片公司「星夢」，令他成為「星夢一哥」，坤哥說：「不敢講一哥，今年決定出5首歌；我打了兩年游擊，今次叫做正式回歸樂壇。拍劇方面有選擇權，適合才去做，希望有多些時間放在唱歌和屋企。」他表示已跟太太濱口愛子傾過，想有多些私人空間，造人大計最快要3年後。

日本行與佐藤健食飯

坤哥表示早前到日本拍新歌MV，安排太太任女主角，他說：「在我眼中，太太叫做有張標致的面孔，新歌講述至死不渝的愛，我覺得很啱她演。」他稱太太廣東話講得不正，依然很怕醜，未敢教她講「潮語」。會否拉攏太太加盟無綫？他說：「不會了，她想做網上KOL及花藝師。」他透露日本之行獲無綫高層樂易玲安排，跟日劇《First Love初戀》的日本男星佐藤健食飯見面。可希望跟對方合作？他說：「見到真人，原來有人可以靚仔到咁，如果他拍無綫劇，我希望有機會唱主題曲，無謂自己傷害自己。」

高海寧爆新劇角色人見人愛

高海寧表示也想向KOL方面發展，希望如陳凱琳一樣成功。她說：「有機會要請教她，她的團隊拍片和剪片好勁。」她透露已收到無綫劇《NEWS新聞女王》劇本，已開始做準備，3月開拍，「角色造型要留長髮，還要努力喼弗，因為戲服好貼身，但農曆新年沒有戒口，吃了很多」。她表示今次角色很有挑戰，飾演馬國明的徒弟，性格開朗人見人愛，予人有女神感覺，但為爭上位，都有黑暗一面。

王君馨盼跳唱新歌衝出國際

王君馨以性感造型現身，配合跳唱新歌《Light it up》；新歌MV亦於活動現場首次播出，她說：「歌曲除勁歌熱舞，歌詞特別用上英文及西班牙文，希望憑此歌衝出國際，有機會跟不同的外國歌手合作，不過我不會忘記香港歌迷，已籌備第一首廣東歌。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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