《鬼眼》導演新片優先場收1130萬 《敲敲門》料登頂 取代七連霸《阿凡達2》

【明報專訊】金像導演占士金馬倫（James Cameron）執導《阿凡達：水之道》，去年12月16日在美國開畫，連續7周成為票房冠軍；上周五（3日）懸疑驚慄片《敲敲門》（Knock at the Cabin）及喜劇《80 for Brady》開畫，其中《敲》片周四優先場進帳145萬美元（約1130萬港元），被看高一線，美媒估計《敲》片首周末3天可累收1500萬至2000萬美元，有機會踢走《阿凡達2》，成為票房冠軍。

《阿凡達：水之道》踏入第8周映期，全球累收21.3億美元，成為史上第4高票房電影，僅次於占士金馬倫執導的《阿凡達》與《鐵達尼號》，分佔冠季，以及位列亞軍的《復仇者聯盟4：終局之戰》。《阿凡達2》要追上季軍《鐵》片，仍需努力，兩片仍相差超過3300萬美元；在美國本土票房，《阿凡達2》則以6.25億美元躋身第10位。事實上，《阿凡達2》連續7個周末成為美國票房冠軍，不過上周五迎來《敲敲門》及《80 for Brady》兩片挑戰。

《敲敲門》由《鬼眼》印度裔鬼才導演禮切沙也馬倫（M. Night Shyamalan）執導及編劇，集合《銀河守護隊》戴夫巴蒂斯塔（Dave Bautista）、《哈利波特》「榮恩」路柏格連（Rupert Grint）、《破案神探》祖拿芬告夫（Jonathan Groff）等主演。演出陣容算有名氣，據悉這齣改編自Paul Tremblay暢銷小說《The Cabin at the End of the World》的電影，成本約2000萬美元，要收支平衡難度不大。《敲敲門》講述小女孩跟隨兩名同志爸爸來到偏僻的郊外小屋度假，4名持槍陌生人突破門而入，把他們挾持當人質，並威脅稱如果想避免世界末日發生，必須作出跟性命攸關的抉擇。《敲》片上周四上映優先場收145萬美元，據報略遜於禮切沙也馬倫2021年上映的前作《詭老》，但仍被看好可以1500萬美元至2000萬美元成為首周末票房冠軍。

長者追星喜劇「應節」

喜劇《80 for Brady》上周四亦上映優先場，收75萬美元（約585萬港元）。《80 for Brady》由珍芳達（Jane Fonda）、莉莉湯連（Lily Tomlin）、烈打莫蘭奴（Rita Moreno）及莎莉菲（Sally Field）等老牌女星主演。故事講述4名婆婆是傳奇四分衛布拉迪（Tom Brady）的擁躉，在美式足球超級碗舉行期間的「追星」經過，超級碗剛巧本月12日舉行，此片可說是「應節」之作。