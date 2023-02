《鬼眼》導演新片優先場收1130萬 《敲敲門》料登頂 取代七連霸《阿凡達2》

【明報專訊】金像導演占士金馬倫(James Cameron)執導《阿凡達:水之道》,去年12月16日在美國開畫,連續7周成為票房冠軍;上周五(3日)懸疑驚慄片《敲敲門》(Knock at the Cabin)及喜劇《80 for Brady》開畫,其中《敲》片周四優先場進帳145萬美元(約1130萬港元),被看高一線,美媒估計《敲》片首周末3天可累收1500萬至2000萬美元,有機會踢走《阿凡達2》,成為票房冠軍。

《阿凡達:水之道》踏入第8周映期,全球累收21.3億美元,成為史上第4高票房電影,僅次於占士金馬倫執導的《阿凡達》與《鐵達尼號》,分佔冠季,以及位列亞軍的《復仇者聯盟4:終局之戰》。《阿凡達2》要追上季軍《鐵》片,仍需努力,兩片仍相差超過3300萬美元;在美國本土票房,《阿凡達2》則以6.25億美元躋身第10位。事實上,《阿凡達2》連續7個周末成為美國票房冠軍,不過上周五迎來《敲敲門》及《80 for Brady》兩片挑戰。

《敲敲門》由《鬼眼》印度裔鬼才導演禮切沙也馬倫(M. Night Shyamalan)執導及編劇,集合《銀河守護隊》戴夫巴蒂斯塔(Dave Bautista)、《哈利波特》「榮恩」路柏格連(Rupert Grint)、《破案神探》祖拿芬告夫(Jonathan Groff)等主演。演出陣容算有名氣,據悉這齣改編自Paul Tremblay暢銷小說《The Cabin at the End of the World》的電影,成本約2000萬美元,要收支平衡難度不大。《敲敲門》講述小女孩跟隨兩名同志爸爸來到偏僻的郊外小屋度假,4名持槍陌生人突破門而入,把他們挾持當人質,並威脅稱如果想避免世界末日發生,必須作出跟性命攸關的抉擇。《敲》片上周四上映優先場收145萬美元,據報略遜於禮切沙也馬倫2021年上映的前作《詭老》,但仍被看好可以1500萬美元至2000萬美元成為首周末票房冠軍。

長者追星喜劇「應節」

喜劇《80 for Brady》上周四亦上映優先場,收75萬美元(約585萬港元)。《80 for Brady》由珍芳達(Jane Fonda)、莉莉湯連(Lily Tomlin)、烈打莫蘭奴(Rita Moreno)及莎莉菲(Sally Field)等老牌女星主演。故事講述4名婆婆是傳奇四分衛布拉迪(Tom Brady)的擁躉,在美式足球超級碗舉行期間的「追星」經過,超級碗剛巧本月12日舉行,此片可說是「應節」之作。