【開箱】《巴比倫：星聲追夢荷里活》 畢彼特瑪歌羅比演出精彩 紙醉金迷惹觀賞疲勞？

【明報專訊】《巴比倫：星聲追夢荷里活》（Babylon）去年12月底在美國開畫，《從前，有個荷里活》畢彼特（Brad Pitt）、「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）、《蜘蛛俠》杜比麥奎爾（Tobey Maguire）等群星主演，導演及編劇戴文查素列（Damien Chazelle）又憑《星聲夢裡人》贏過奧斯卡，但《巴》片票房至今仍未能收支平衡，影評亦毁譽兩極，原因何在？

默片時代由盛轉衰

《巴比倫：星聲追夢荷里活》講述1920年代荷李活電影製作正由默片走向「有聲」，有人雄心壯志，要趁機闖出名堂，亦有人追不上改變步伐，被時代洪流淘汰。此片成本據報約8000萬美元（約6.24億港元），截至昨日，全球票房4200萬美元（約3.27億港元），恐難收回成本。獎項方面，獲金球獎5項提名，最後僅捧走最佳配樂；早前公布提名名單的奧斯卡，亦只入圍角逐最佳服裝設計、佈景設計及配樂3個技術獎。劇本、導演、演員、攝影及剪接等，全部「食白果」。

據報身兼編導兩職的戴文查素列構思《巴比倫：星聲追夢荷里活》故事多年，深知製作規模龐大，耗資不菲，所以當時導演經驗不算豐富的他，一直停留在商討階段；直到揚威奧斯卡後，2019年完成劇本，也籌備了兩年，到2021年中才正式開鏡。也許「給電影的情書」是老套形容，此片卻確實展現了戴文對荷李活黃金年代由默片過渡到有聲電影的唏噓。片尾一段剪輯了電影史各重要階段的蒙太奇，雖然有點超現實，卻是戴文對電影時代變遷的感嘆，加上了句號。

據悉片中幾個主角都有現實人物原型，譬如畢彼特扮演的默片巨星Jack，就來自現在沒多少人提起的John Gilbert；瑪歌羅比飾演的Nellie，參考了默片時代的性感偶像Clara Bow。《五行刺客》李麗君扮演的淑女朱菲，則以荷李活首名華裔女星黃柳霜為藍本。不過，百年前的明星，又有多少新一代觀衆會感興趣？不少評論指出片長189分鐘，也是觀衆卻步原因之一。然而《阿凡達：水之道》片長相若，不也大收旺場？而且《巴比倫》劇情緊湊，剪接快速，無論配樂與視覺均十分豐富；還是角色太歇斯底里，描寫荷李活紙醉金迷的幾幕戲，過多毒品、酒精、裸體與暴力，讓觀衆觀賞疲勞？

此片真正從頭帶到尾的是《毒梟：墨西哥》迪亞高卡華（Diego Calva）飾演的Manny，講述他是墨西哥移民，一心加入電影行業，做什麽崗位也拼盡全力。片首正是他在沙漠般的地區，奉命把一頭大象運上山頂電影大亨的豪宅，途中拉索斷掉，要人手推車，大象在顛簸中不安，並中途噴屎，揭開混亂與瘋狂的序幕。豪宅內派對滿是毒品、酒精與性愛；其中一名女演員吸毒過量昏迷，主管正苦惱怎樣運她往醫院，又不驚動派對上賓客，於是由Manny帶大象進入大廳聲東擊西。隨後Nellie企圖闖入派對不果，Manny見狀向守衛訛稱她在賓客名單之上。結果Nellie在派對憑性感狂野舞姿，迅即吸引監製注意，讓她取代昏迷送院的女演員，完成翌日一場戲。其間Manny又認識了跟老婆鬧分手的默片巨星Jack。到太陽升起，Manny目送Nellie驅車離開，電影已放映了半小時，此時片名才出現在大銀幕。

瑪歌羅比執二攤演出

「巴比倫」是不復存在的文明古國，也隱喻了默片時代一去不返。Manny適應力強，拚命在日落前把攝影機送到片場的一幕，看得人十分肉緊；喝到酩酊大醉的Jack被工作人員推上山坡，正式roll機，又能在夕陽下入戲，擁吻女主角，完成後全場興奮拍手，可見拍攝電影是怎樣充滿魅力的工作。Nellie客串演在酒吧顛倒衆生的女孩，挑逗舞姿足以讓幾個男演員性興奮；但要求她流淚，還可表現出快慢不同節奏，女導演Ruth也拜服，給她加戲，結果Nellie一炮而紅。當有聲電影來臨，Manny看準爵士樂團表現有水準，因而得到升遷機會。然而Nellie在默片豐富的肢體語言，來到有聲電影，不再是優勢；她的聲線與形象，加上跟朱菲的緋聞，也受到嫌棄。Nellie首次演出有聲電影一幕，便盡見台前幕後難於適應的失控狀態。Manny深愛Nellie，晉升監製後見她態沉，想扶一把，可Nellie個性剛烈，最終走向自毁之途。據報瑪歌羅比執金像影后愛瑪史東（Emma Stone）二攤演出此角，其實瑪歌演來率性奔放，要哀傷憤恨，也恰到好處，是被低估了的好戲之人。

扮演Jack的畢彼特也表現出色，講述他先經歷既為伯樂亦是好友的監製自殺；之後主演的有聲電影上映，悄悄入場看觀衆反應，明明是愛情片，觀衆卻捧腹大笑，他心知不妙。接受《職業槍手》珍施瑪（Jean Smart）扮演的專欄作家Elinor訪問，希望扭轉形勢，怎料內容說他已過氣。Jack上門大興問罪之師，侮辱對方只是在電影行業暗角絲毫沒貢獻的蟑螂，怎料Elinor沒有生氣，反而坦誠告訴Jack，無論他做什麽都不能力挽時間巨輪，屬於他的時代已經過去。畢彼特把Jack由憤怒、不平，到哀傷、沮喪，展現出不同層次，邁向花甲之年的畢彼特，對於演戲似乎終於開竅，也沒給老戲骨珍施瑪比下去，是全片很好看的一幕對手戲。

上映日期：2月2日