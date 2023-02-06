公映掀爭議 《給十九歲的我》停映 主角之一阿聆：由始至終不同意公映 張婉婷致歉稱「人緊要過電影」

《給十九歲的我》主角之一阿聆向「明周文化」展示2012年父母簽署紀錄片拍攝同意書（圖片經處理，遮去名字、簽名及私隱）。阿聆在其撰寫的文章稱，校方、導演和監製去年游說要參展電影節不果後，第一次把「通告」正本向她呈現，她「多年來以為是簡單通告，竟是如此詳盡細則的同意書」。阿聆在文中引述校方、導演及監製稱，如她繼續阻止公映，有可能有法律責任。（明周提供）

《給十九歲的我》導演張婉婷昨晚見記者，對於該片引發爭議，張形容是「永恆的一個片段」，又稱初心是希望分享一個成長故事，適逢這10年是香港最動盪10年，想將電影與大家分享。她對團隊、學生、舊生等致歉。（林祖傑攝）

【明報專訊】由英華女學校委託導演張婉婷攝製、歷時10年追蹤該校6名女生成長的紀錄片《給十九歲的我》，放映以來拍攝和處理手法引起倫理爭議，從未現身公開宣傳的主角阿聆撰文發聲，稱由始至終不同意以任何形式公開放映，曾與校方反映訴求無果，指校方與製作團隊無尊重意願；受訪片段出現在紀錄片的港隊單車運動員李慧詩昨日稱是「被通知」成為電影一部分。電影上周四正式公映，張婉婷昨日宣布，今起暫停公映，稱「人緊要過電影」，身為導演責無旁貸，並向主角、學生、團隊等人致歉，另稱學生家長2012年簽署的同意書，已包含同意在戲院放映，形容「中間可能是有些理解落差」。

英華女學校昨稱，鑑於《給》公映帶來負面影響，除了會繼續關心受影響同學，亦與張婉婷及校董會達成共識決定今起暫停公映，讓各方有時間釐清問題，商討合適處理方法。前校長李石玉如向校友發信稱，作為紀錄片計劃發起人「責無旁貸」，「為了當初這個意念而引起學生和學校種種的困難，我深感抱歉」。

英華女校：讓各方商合適處理

紀錄片由2012年起拍攝，以該校6名中一生為主角。阿聆在「明周文化」撰寫萬字文前日刊出，她稱由始至終不同意以任何形式公開放映，亦在知情後盡最大努力清晰反映予校方和導演（另見稿）。

對於有被拍攝者表示不滿，現任校長關翰章日前接受《明周文化》訪問表示「有點愕然」，稱那10年無同學或家長投訴，但承認曾有同學因不願意，電影沒將片段放進去，他後期認識到有些同學對公映有保留。對於有同學不想公映，關說事件有很多持份者，也問過校董會，徵詢法律意見，聯絡專業輔導人士。他說事情要平衡，也要向前看，「我們覺得學生、畢業生尊重承諾，尊重和團隊的溝通，其實都是重要的」。本報昨日致電和短訊聯絡關，截稿前未有回覆。

張：開拍前已簽同意書 可戲院公映

張婉婷昨日出席播映活動後稱，是她提議暫停放映，身為導演責無旁貸，「裏面有何誤解或做得不好，我都會負番責任」，需與各方了解有否「理解上的落差」，又說「希望用一個時間看看可否溝通後（繼續公映）仲有一線曙光」。

張婉婷稱開拍前各方已簽同意書，當時雖未知能否公映，但指首份同意書已包括可在戲院或不同媒體公映，「中間可能是有些理解落差」，又指紀錄片收入用作學校籌款，形容無違反最初協定。她說，當片中女生中五、中六時，她曾向她們提及有發行商有興趣發行該片，當時阿聆亦在場，有另一女生得悉該片將上畫時要求退出，阿聆有勸說該女生，稱已簽同意書，故張認為除了要求退出的女生，其他女生都認為公映無問題。

被問到阿聆從沒就公映一事簽同意書，張說公映前曾辦不少包場放映和參加電影節，阿聆父母及弟弟有出席其中一場，並稱阿聆情緒已平復很多，故張理解為對於公映「佢（阿聆）OK」。

訪問片現紀錄片 李慧詩指無知會

紀錄片出現李慧詩2016年訪問片段。李昨在fb表示，自己是「被通知」成為電影一部分，當年已覺得張婉婷訪問內容奇怪，她說因片段由張擁有，放映無犯法，「是否代表那是對的？沒有犯法，是否就不用當事人同意？那怕是事先『知會』一聲以尊重當事人的『程序』都省去呢？」張婉婷昨稱，當時透過一名名譽董事協助團隊入場訪問，有向該人講及是拍攝紀錄片，由於紀錄片主角之一是單車運動員馬燕茹，故希望李慧詩講鼓勵說話，「或者當中有甩漏，有人無和她（李）解釋」。

教育局回覆稱，得悉事件後已即時聯絡學校了解，學校已啟動危機處理程序跟進事件並會支援受影響師生，又稱當局一直透過不同渠道如《學校行政手冊》提醒學校在處理學生個人資料時，須確保蒐集資料之目的和方式、資料的使用、查閱及披露等均符合私隱條例。