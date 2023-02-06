初衷記錄歷三代校舍女生成長 票房逾830萬

【明報專訊】導演張婉婷為母校英華女學校拍攝《給十九歲的我》，原希望記錄千禧年出生、2011/12學年的中一生於「三代校舍」成長的歷程，惟因工程延遲，她們在舊校、深水埗臨時校舍上學，未及重返新校舍已畢業，拍攝期亦由原定6年增至10年。紀錄片聚焦阿雀、阿佘、Madam、馬燕茹、阿聆和香港小姐6名女生的故事。

《給十九歲的我》去年8月於第46屆香港國際電影節舉行世界首映，9月起以優先場形式放映，上月取得第29屆「香港電影評論學會大獎」最佳電影獎。

根據資料，截至上月29日《給》的優先場票房逾750萬元，上映後累積票房逾830萬元。張婉婷早前受訪提及如何揀選拍攝對象，稱學生以「給十九歲的我」為題寫信，張看中「香港小姐」是因為字迹，她的字寫於格子的左下角，令人對她的背景和性格產生好奇。阿佘信中提到家庭情况，說不喜歡爸媽，但希望19歲時學懂孝順父母；張婉婷因其寫信內容，讓她直接入選。

張婉婷又稱，10年間幾個女生的改變每年也令她驚訝，她們經歷國教、佔中與反修例，被問及如何處理時，她說：「該處理就處理，有空間讓她們討論。正如校長說過一定要聽年輕人說話，佢哋最大問題係覺得人哋唔尊重佢，唔聽佢講」。她亦提到拍攝過程中遇到很多困難，其中包括反叛期的女學生鬧情緒說不再拍。她自言拍攝過程中成為這群女生的「樹窿」。

英華女學校上月底舉行《給》誓師大會，張稱票房收入會交給母校，盼籌錢建泳池。