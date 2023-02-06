《毒舌大狀》破7500萬 盼觀眾真心推介未入場朋友 導演吳煒倫不求「毒粉」谷億元票房

吳煒倫曾因肉痛黃子華有場法庭戲演得很好，但因背後一個群眾演員的微細動作要NG而大發脾氣。

【明報專訊】入行23年、編劇出身的吳煒倫，寫過不少叫好叫座劇本，包括《証人》、《綫人》、《殺破狼》、 《寒戰2》和《梅艷芳》等，處男執導賀歲片《毒舌大狀》即一炮而紅，上映16天票房破7500萬。氣勢持續凌厲，有望打破古天樂監製及主演的《明日戰記》8300萬，登上香港華語電影票房榜首。吳煒倫認為能否有億元票房，關鍵在於是否有更多平時不入戲院的觀眾捧場，如果只是捧場看《毒舌大狀》的觀眾及粉絲群重複催谷票房，推到過億也沒什麼意義。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

吳煒倫接受《明報》訪問，對於《毒舌大狀》票房持續攀升，破億票房不是夢，他說：「其實能否破億，關鍵在於是否有更多平時不入戲院的觀眾，放下嫌隙進場。如果單靠看過《毒舌大狀》的觀眾或粉絲群不斷重複三四五刷買票催谷票房，這樣就算推到過億，也沒有什麼大意義的。看過電影，覺得好看的話，真心推介給未看的朋友買票進場，這樣才是推動香港電影的最大力量。今時今日，愛就愛，不愛就不愛，喜歡就推介，不喜歡也別阻止人喜歡。我們做電影的，要對觀眾負責任，不是出來乞票的。紀錄破到就破，破不到下回再戰，就是如此簡單。」

會否考慮推出導演版或加長版？他稱不會考慮，「現在見街的版本，是我跟剪接陳祺合先生一起坐着剪的，其實也可算是導演版。剪走的場口，『重光』的最大機會就是放進影碟的『Deleted Scenes』中。至於會否有這些Deleted Scenes出現，就要再跟公司談談」。

適當發脾氣警醒演員

黃子華主演《飯戲攻心》及《毒舌大狀》目前位列香港華語電影票房第2及3位，他日前談到與吳煒倫合作，爆對方雖然性格溫和，但在現場都試過扯火鬧人。吳煒倫解釋因肉痛黃子華有場法庭戲演得很好，但因背後一個群眾演員一個微細動作要NG， 他笑說：「發脾氣只是拍戲工具，適當發脾氣會令大家警醒，但用得多便發揮不到作用，當我唱歌，所以我不太喜歡用這個方式，因發脾氣令人勞累。」他透露揀黃子華演林涼水一角，因對方在棟篤笑中形象夠mean，不過黃子華真人其實十分隨和，「毒舌」純綷搞氣氛。

吳煒倫感謝黃子華給予他很多有用意見，例如提議有場戲講福建話，以及與林保怡在球場傾心事那場戲，黃子華覺得可以做得更盡，於是出手相助。吳煒倫說：「黃子華都說我好彩，故事後面由他牽動，如果他不幸感染新冠病毒、狀態不好，全個戲就拉倒。我覺得個天幫緊件事，強化自己去講，做一件對得住人的事，憑住良心做，個天會幫你解決問題的。」

免傷兄弟情 拒與陳詠燊再合作

吳煒倫希望原班人馬拍一套江湖片，「《英雄本色》感染到我，我11歲睇這部戲已經睇到喊」。但他未想找好友陳詠燊再拍檔，因二人合作《捉妖記2》時曾多次鬧交，怕影響兄弟情，加上大家戲路不同，陳愛拍輕巧笑片，他則擅長拍重型題材動作片，「見他執導的《飯戲攻心》成功，也替他高興」。

吳煒倫和梁樂民合編的電影《梅艷芳》票房大賣收近6300萬，獲該片電影公司老闆江志強賞識，終嘗導演夢，吳煒倫說：「江志強知道我擅長寫動作片，但2020年疫情爆發，前景未明朗，老闆說動作片較難開拍，言下之意叫我寫文戲，有什麼文戲又能拍到有動感，一想就想到拍法庭戲，唇槍舌劍像拳腳的節奏，正所謂文戲武拍。而且我看完西片《因父之名》，覺得寃案題材很吸引，當時已想，若將來有機會執導演筒，一定要拍法庭戲。」

編劇難餬口 為生計曾想轉行

47歲吳煒倫回想做編劇的坎坷日子，曾想過轉行，「早期寫劇本收入不多，又不穩定，難以生活，最艱難時銀行戶口只得數百元，也有想過放棄並轉行，但又沒其他行業想做，唯有繼續寫擅長的警匪片和動作片。但循環失業，加上我不夠主動，機會大大減少，不似現在新一代那麼幸福，有那麼多機會，有首部劇情片資助計劃、融資及綠燈計劃，又再想是否行編劇這條路，最後仍咬緊牙關，接散工過活，與演藝學院同班同學陳詠燊一齊編寫足球動畫，但我們均對足球一竅不通，要球迷朋友幫助，提供資料」。

在演藝攻讀電影系的吳煒倫，未畢業已獲老師推薦給導演陳嘉上做「書僮」，負責整理電影《公元2000》劇本文字，其間認識導演林超賢，對方給予機會做《江湖告急》場記，由低做起，拍攝《重裝警察》負責部分劇本創作，「林超賢曾問我想做編劇還是導演，我選擇編劇開始，因為日後做導演，也要識寫劇本，當時才明白到要做這行業，要懂得儲錢，因為經常面對失業。又因累積了多年經驗，今次首次執導，找來很多信任班底幫忙」。他覺得做導演最大困難是回答不同崗位的問題，自己兼顧編劇一職，不可以太過放任，「寫得要拍得出先可以，不可以太過天馬行空」。

場地提供：CAP Group Limited

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