開騷忘拉褲鏈出洋相 陳柏宇自爆經常「火車未到站」

【明報專訊】《陳柏宇feat.九龍搖擺俱樂部2023》音樂會前晚假亞洲博覽館舉行，陳柏宇（Jason）從後台乘小型電動車入場，行經觀眾席，獲歡呼聲加掌聲夾道歡迎，他說感覺似拳手進場，情緒勁high。Jason獻唱時邊唱邊打高爾夫球，又走落台與觀眾握手。

自認靚仔欠身高

其間有粉絲讚他靚仔，Jason笑說：「靚仔是基本，還要有型。上天公平㗎，所以我矮囉。」他稱上次做完紅館演唱會後，未想到新主題構思，後來見管弦樂團的表演片段，覺得適合便促成合作。

安歌時，Jason換衫後再出場，坐在椅上唱歌，被發現未拉褲鏈，唱完兩首歌後才有歌迷提示，他即當眾拉褲鏈笑笑口自爆：「我都無去廁所。」之後歌迷舉起手幅全場大合唱《永久保存》，他感動眼濕濕，讚歌迷好正。原本唱完《霸氣情歌》再全場大合照便完騷，Jason心情大好嫌未夠喉，應要求額外清唱《一千種戀愛》、《親愛的仇人》及《拍一半拖》，為演唱會結尾。

Jason騷後受訪，對歌迷為他大合唱製造驚喜感到很開心，今次忍住眼淚沒喊出來。提到沒拉褲鏈出洋相，他反應不大，反而幫他換衫的工作人員內疚自責，「我身為成年人，都長期忘記拉褲鏈，自己都有責任。這晚飲了很多水，太太開騷前又常煲湯水給我，卻因為飲太多結果肚屙」。

放兩個月假 陪太太待產

談到在台上自嘲生得矮，Jason說：「喜歡自己的高度，相信會遺傳給女兒，她應該偏矮，不過最緊要女兒生得夠可愛，樣子靚不靚見仁見智。」他透露太太今胎佗女，預產期3月底，現在肚子很大，留家安胎沒帶大女捧場。他表示打算陪太太入產房，但不會親手剪臍帶，「因要額外加錢，我不是着重儀式感的人」。他計劃稍後陪太太放產假，幫手湊女，預計最少兩個月後才復工。

Jason承認女兒出世後，為家人要更努力賺奶粉錢，更要小心理財，不敢亂花費。他的歌曲《有天》和《你瞞我瞞》，在日本音樂平台獲百萬點擊率，他說：「如果可以進軍日本都好，我喜歡感受別人文化。」

記者：林蘊兒

攝影：林祖傑