梁朝偉稱不敢冒險 自《尚氣》離開舒適圈

【明報專訊】60歲梁朝偉（偉仔）開設抖音帳號，近日發布一連6集的《這一刻，梁朝偉對你說》短片，罕有剖白心聲。

不喜重溫演出 總找到缺點

偉仔演戲40年，自言不敢冒險，因此很少拍新導演的戲，「我在工作上一直停留在舒適圈，你看我拍王家衛拍了20年，杜琪峯、侯孝賢等都是我熟悉的人。新的導演，我很少拍，因為沒安全感。我是那種不敢冒險的人，不單工作，可能我性格是這樣，可能怕輸、怕失敗，可能因為我背景，因為太多獎牌，人家就會覺得你不能NG了。我覺得我為什麼不能NG？我把所有獎牌收起來，不讓自己看到，因為覺得是負擔」。他透露不喜歡重溫自己演出，因總會找到不好之處，一點也不享受看自己，反而看別人常會看到好的地方。

偉仔年前主演Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》，從此片開始離開舒適圈，「我開始去嘗試，現在這演戲階段可以說是我演員的最後一個階段，覺得應該把所有包袱丟掉。我已積累那麼多年經驗，也知自己的工作態度是這樣，沒什麼需要擔心。好跟不好，好也好不到哪裏，差也差不到哪裏，大概天賦就到這裏吧」。偉仔透露曾對侯孝賢說自己想不通，侯表示，「你不想，就通了」；「那是佛家說的執著，你為什麼一定要擺脫它？你不想，就不用擺脫。」

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