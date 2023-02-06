撼贏《敲敲門》 珍芳達新片開畫稱冠

《80 for Brady》講述珍芳達（左二）等長者是四分衛布拉迪的粉絲，趁超級碗決賽而追星。

【明報專訊】金像導演占士金馬倫（James Cameron）執導《阿凡達：水之道》，去年12月16日在美國開畫，連續7周成為票房冠軍，上周五（3日）新片開畫日問鼎八度封王，結果敗給珍芳達（Jane Fonda）、莉莉湯連（Lily Tomlin）、烈打莫蘭奴（Rita Moreno）及莎莉菲（Sally Field）等老牌女星主演的《80 for Brady》，這部講述4名婆婆追（球）星經過的新片，開畫收545萬美元（約4250萬港元），成為單日票房冠軍。

《鬼眼》印度裔鬼才導演禮切沙也馬倫（M. Night Shyamalan）身兼編導兩職的新片《敲敲門》（Knock at the Cabin），由《銀河守護隊》戴夫巴蒂斯塔（Dave Bautista）及《哈利波特》「榮恩」路柏格連（Rupert Grint）等主演，講述小女孩跟隨兩名同志爸爸到郊外小屋度假，4名持槍陌生人突破門而入，把他們挾持當人質，並威脅稱如果想避免世界末日發生，必須作出跟性命攸關的抉擇。該片上周五開畫，收540萬美元，約5萬美元之差屈居《80 for Brady》之後，佔單日票房亞軍。《阿凡達：水之道》則以235萬美元，位列第3。不過有美媒指出，首周末票房《敲敲門》可能會反超前《80 for Brady》。