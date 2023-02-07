張婉婷被光頭漢爆粗狂鬧 英華舊生雨僑盼找到解決方法

【明報專訊】製作歷時10年、記錄英華女學校重建過程及6名學生成長的紀錄片《給十九歲的我》，上映數天引發連串爭議，其中3名女主角王卓聆（阿聆）、佘麗薇（阿佘）及「香港小姐」江冰瀅先後表達對電影、劇組及母校不滿，阿聆更撰寫萬字文，稱由始至終也不同意該片以任何形式公開放映。「牛下女車神」李慧詩亦在社交網發文，稱事前未獲知會在電影中「現身」，對此感到不受尊重，氣在心頭。為了平息風波，導演張婉婷前日（5日）到戲院出席分享會期間召開記者會，宣布電影由昨日起暫停公映。

網上流傳一段影片，前晚張婉婷準備離開戲院時，遭到一名情緒激動的光頭男子爆粗指罵：「你個濕X導演，借𡃁妹上位，呃𡃁妹錢，食人血饅頭……」張婉婷即嚇到花容失色，由工作人員護送離開。《給十九歲的我》本在逾50間戲院上映，如今決定停映，檔期交回院商自行安排其他影片放映。

英華女學校舊生雨僑正在待產中，也有關注母校的新聞，她說：「在一年多前的舊生晚會觀看了《給十九歲的我》這部電影，作為英華一分子，無論校舍搬遷，或師姐、師妹的故事，都會令我感受非常深，所以當時睇完部戲，都有發長文講出自己的成長及觀後感。公映事件來到今天，相信學校同片商都忙於處理，我不方便評論了，希望各方面都盡快找到滿意的解決方法。」

林作邀阿聆開直播 莫竣名撐張婉婷

林作對事件反應大，在社交平台貼出《給》片5名受訪者坐在電影宣傳布景板前的合照，稱睇到這張合照「火滾到一個地步」，不明阿聆為何出席電影宣傳活動，卻不接受電影上映，並公開邀阿聆開直播對質，若對方獲較多人支持，他願意付100萬元報酬，又稱這邀約可以預埋李慧詩。曾主持ViuTV靈探節目《入住請敲門》的主持人莫竣名（Louis）也在社交平台發文力撐張婉婷，質疑李慧詩受訪部分電視播得，為何電影不播得，「新聞播就無問題，電影播就有問題，新聞自由大於創作自由？」

娛樂組