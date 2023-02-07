九展開騷幫男歌迷做紅娘 Apink鄭恩地唱中文歌冧粉絲

【明報專訊】韓國女團Apink主音鄭恩地相隔近4年再度來港與歌迷見面，前晚在九展舉行個人演唱會，歌迷落力應援。鄭恩地大騷美腿，連唱《Journey For Myself》和《Away》為演唱會揭序幕，之後以英語跟粉絲打招呼，「大家好，很久不見了，看回電話的片段，原來已4年沒來港，我很掛住大家」。

曬廣東話 求粉絲畀心心

有粉絲大讚鄭恩地髮型靚，𧨾得她開心甜笑。唱《Hopefully Sky》時，起歌未幾，鄭恩地突然叫停，稱發現有些歌迷未準備好，要求重新起歌，因這首歌對她很有紀念價值。唱畢，她稱腦裏浮現4年前唱這首歌的一刻，記得當時跟粉絲大合照，用電話拍下片段，就算之後換了電話，都一直保存住這條片，她每次看都很感動，感受到大家的能量。

鄭恩地很識搞氣氛，不斷以廣東話問大家︰「好唔好？」之後叫粉絲若見她不集中，就畀心心提醒，並用廣東話說：「大家心心。」又即場跟翻譯學講：「大家掛住我嗎？我都好掛住大家。」冧爆粉絲。她問現場有沒有情侶，有夫婦粉絲舉手，她叫對方給「證據」證明，並幽默說知道他們會害羞，但如果他們想親親，她都無所謂。台下有粉絲示愛，鄭恩地笑稱可以接受大家的愛，但無辦法跟他們在一起。

拍片記錄跟粉絲大合唱

鄭恩地特別為之前演唱會台灣站及今次香港站準備了中文歌，獻唱前笑稱有點緊張要喝水，隨後送上電影《月老》主題曲《如果可以》，粉絲報以熱烈掌聲，鄭恩地用廣東話說：「多謝。」唱到韓劇《回答吧！1997》歌曲《All For You》時，鄭恩地與粉絲大合唱，攞出電話拍下情况，上載到其社交平台。

除了唱歌外，鄭恩地特別安排跟粉絲互動環節，在台上解答粉絲預早提交的字條。有21歲男粉絲寫上「好想認識一名女朋友」，鄭恩地即場做紅娘，幫粉絲找到對象，但笑言只是做朋友，並非做女朋友，大家不要誤會，場面搞笑。有粉絲想聽《那些年》，鄭恩地即滿足對方，清唱了半首；又配合粉絲的要求，用廣東話說：「我愛你，掛住你，真係真係。」

記者：陳釗