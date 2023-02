【明報專訊】姚焯菲(Chantel)農曆新年起程赴新西蘭留學,連日來在社交網分享校園生活近况,昨天再貼新相,其中一張以低炒角度拍攝的單人照,令她秒速「增高」成9頭身模特兒。

Chantel還首次拍Vlog,公開在當地的閨房,見她一手一腳佈置及裝飾房間,還放了和《聲夢傳奇》好友的大合照。她表示去新西蘭之前,早已訂下10個目標,希望能慢慢完成,早前達成其中一個目標,在當地結識了新朋友,原來她早已預備仙人掌及親手寫的心意卡給新朋友做見面禮。Chantel又向鏡頭展示護膚品等日常用品,並說:「I'm all alone now,roomate is not even here. 好啦,咁就係今日條片,希望大家鍾意,我要去剪片啦。」

娛樂組