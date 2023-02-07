奪4獎成大贏家 洛杉磯塞車險缺席 Beyonce格林美得獎最多破紀錄

Harry Styles（上圖）獲頒年度最佳專輯大獎，再見亦是朋友的Taylor Swift大方道賀。（路透社）

【明報專訊】第65屆格林美音樂頒獎禮前日（5日）在洛杉磯舉行，樂壇天后Beyonce憑新碟《Renaissance》橫掃最佳跳舞／電子專輯等4獎，令其累計得獎數目增至32個，打破著名指揮家蘇提（Georg Solti）保持25年的不敗紀錄，成為格林美史上獲獎最多藝人。不過由於Beyonce塞車遲到，未能親領前3個獎座，直至公布第4個獎項，終於在全場歡呼聲中趕及上台，享受事業登頂的光輝時刻。

今屆格林美舉行前，Beyonce累計得獎數目已達28個，成為獲獎最多女藝人，但跟1998年創下最高紀錄（31個）的蘇提比較，雙方仍有3個獎座的距離。結果賽前獲得年度最佳錄音、專輯及歌曲等9項提名的Beyonce，先憑《Cuff It》、《Break My Soul》及《Plastic Off the Sofa》3首歌曲，分別奪得最佳R&B歌曲、最佳跳舞／電子錄音和最佳R&B演出獎，平了蘇提紀錄，但她未有上台領獎，據大會主持諾亞（Trevor Noah）解釋，Beyonce仍在洛杉磯市內塞車，暫時未見芳蹤。

先後多謝家人及LGBTQ社群

幸好皇天不負有心人，Beyonce終於趕在大會頒發最佳跳舞／電子專輯獎前，抵達頒獎禮現場，親自上台領取今屆第4個獎，亦是入行累計第32個格林美獎座，她上台致謝辭表現興奮：「我嘗試盡量不要太激動，首先多謝上帝眷顧，然後輪到不在人世的尊尼叔叔，他的精神永在。我亦要感謝父母、夫婿和3名孩子，最後感謝LGBTQ社群，願上帝祝福你，多謝格林美。」

Harry Styles奏凱 舊愛拍掌鼓勵

今屆年度最佳錄音、專輯及歌曲3項大獎，分別落入Lizzo《About Damn Time》、Harry Styles《Harry's House》及Bonnie Raitt《Just Like That》手上。當Harry Styles上台領獎時，他的舊愛Taylor Swift在台下拍掌鼓勵，表現相當大方。憑《圍欄》贏得奧斯卡最佳女配角的維奧拉戴維絲（Viola Davis），為個人回憶錄《Finding Me》錄製有聲書，結果捧走最佳誦讀專輯獎，讓她躋身史上第18位擁有EGOT大滿貫銜頭的藝人；所謂EGOT，即是艾美獎、格林美、奧斯卡與東尼獎的簡稱。

致敬環節獨漏Aaron Carter

在致敬環節上，歌手輪流獻唱，為上月因心臟驟停宣告不治的「貓王女」麗莎瑪莉（Lisa Marie Presley）、去年12月病逝的英國搖滾樂隊Fleetwood Mac主音兼鍵盤手Christine McVie等悼念，但有心水清的網民發現，大會忽略了去年11月逝世的Aaron Carter，被指不敬。

BTS空手而回 麥當娜現身

另一方面，韓國防彈少年團（BTS）連續3年入圍最佳流行歌組合演出獎，並憑韓文歌《Yet to Come（The Most Beautiful Moment）》首次角逐最佳MV獎，結果都是空手而回。最佳流行歌組合演出獎由Sam Smith與Kim Petras合唱《Unholy》贏出，大會特別邀請樂壇天后麥當娜（Madonna）負責介紹二人出場表演。最佳MV獎則由Taylor Swift自導自演的《All Too Well: The Short Film》大熱勝出。

《王者世家》金像影帝韋史密夫（Will Smith）原本答應擔任「Hip-Hop音樂50周年」致敬環節的表演嘉賓之一，據美媒Variety報道，由於他跟馬田羅倫斯（Martin Lawrence）合演的新片《重案夢幻組4》（Bay Boy 4），上周已經開鏡，他未能抽身出席，只好忍痛辭演。最終由Beyonce老公Jay-Z、DJ Khaled及Lil Wayne等饒舌歌手壓軸表演，為頒獎禮畫下圓滿句號。