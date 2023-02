【開箱】《敲敲門》 啓示錄四騎士 《鬼眼》導演新演繹

【明報專訊】上周五美國新片開畫日,珍芳達(Jane Fonda)等老牌女星主演的追(球)星喜劇《80 for Brady》,以及《鬼眼》導演禮切沙也馬倫(M. Night Shyamalan)新片《敲敲門》(Knock at the Cabin),挑戰《阿凡達:水之道》七連霸冠軍寶座,結果前者以5萬美元之微,力壓《敲》片在開畫當天登頂。不過首周末票房,《敲》片以1420萬美元(約1.1億)成為票房冠軍,《80 for Brady》落後約170萬美元,屈居亞軍。《敲》片集合《銀河守護隊》戴夫巴蒂斯塔(Dave Bautista)及《哈利波特》「榮恩」路柏格連(Rupert Grint)主演,據報成本僅2000萬美元,《敲》片上映3天全球進帳2122萬美元(約1.65億港元),可說已封蝕本門。

史提芬京大讚的小說改編

《敲敲門》講述小女孩Wen跟隨同志爸爸Andrew與Eric到郊外小屋度假,Leonard、Sabrina、Adriane及Redmond等4名陌生人手持奇怪武器,破門而入,挾持父女3人,並稱如果想避免世界末日發生,他們一家三口必須其中一人自願犧牲性命。禮切沙也馬倫除了執導,還是此片的監製及編劇。自2016年推出《思•裂》後,禮切似乎狀態回勇,產量豐富又多變,《詭老》2021年中公映,相距不足兩年已交出另一新作。

《敲敲門》改編自美國作家Paul Tremblay於2018年出版的小說《The Cabin at the End of the World》,當時連驚慄大師史提芬京(Stephen King)都讚該書發人深省及情節十分可怕。其實小說出版前已售出電影版權,但承諾保密不能公開,大概為免看過原著的觀衆會「穿橋」。根據資料,原著跟電影大致一樣,都是小女孩及兩名同志父親度假期間,遭4名陌生人擅闖屋內及威脅,但中段與結局大幅改動,角色命運不盡相同。片中Leonard等表示,Andrew與Eric及Wen必須自願犧牲性命,才能免於全人類滅絕,兩名同志爸爸最初拒絕相信,只想反抗,帶Wen逃離現場。Leonard稱他們4人各有職業,而且居住在不同地方,Leonard是小學老師,Redmond擔任技工,Sabrina任職手術室護士,Adriane則是廚師。4人本互不認識,透過互聯網討論區發現彼此同樣看見末世影像,包括地震海嘯、病毒瘟疫、飛機墜落等災難場面。

選中被犧牲阻人類浩劫

Andrew與Eric不相信他們所言,於是可怕的一幕出現,Redmond從口袋裏拿出白布袋蓋頭,Leonard在Andrew一家三口面前,用奇怪武器擊斃Redmond,看來就像一個宗教儀式,還說Redmond死後,就會釋放第一個災難。他打開電視,新聞報道確實出現海嘯,死傷無數,此時Andrew與Eric依然不願相信,認為新聞報道都是他們預先錄製的騙人伎倆。Andrew甚至稱認出Redmond是10多年前在酒吧襲擊他的男人,並說Redmond不是其真名,只是仇視他與Eric,才會跟蹤前來。其後找到身分證明,Redmond確實不是其本名。隨着Adriane等逝世,電視新聞報道的災難不絕,Andrew與Eric是否依然拒絕相信4人所言:他們一家被上天選中要自我犧牲來阻止這場人類浩劫?

《敲敲門》明顯受聖經《啓示錄》有關世界末日預言及最後審判所啓發而重新創作,Leonard等4人不就是揭開七印的四騎士?即使有原著小說可循,禮切沙也馬倫顯然不甘於只拍一個驚慄故事,劇情穿插很多Andrew與Eric之間的回憶,包括感情建立、面對父母反對、周遭歧視目光,以及如何從遙遠東方收養孤女,慢慢建立三口之家。根據資料,小說結局趨向自由意志,不願受命運擺佈,現在電影版較為傾向信望愛。

上映日期:2月2日