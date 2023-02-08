兩大影帝現身《風再起時》首映禮 郭富城難忘掌摑梁朝偉「好刺激」

【明報專訊】兩大影帝梁朝偉（偉仔）與郭富城（城城）首度合作電影《風再起時》，昨日於尖沙嘴舉行首映禮，兩人聯同導演翁子光、戲中演員吳卓羲、譚耀文、周文健、金燕玲、何珮瑜及白只等出席。城城表示戲中最難忘是掌摑偉仔一幕，因為打不落手，唯有麻醉自己，一巴「車」落去；偉仔最難忘的是要彈鋼琴，因從沒接觸過樂器，過程具挑戰又艱苦。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

偉仔和城城在《風再起時》分別飾演「南江」與「磊樂」，偉仔笑稱唯一要準備的就是彈鋼琴，導演一開始要求他彈3首歌，但他從沒接觸過樂器，所以過程具挑戰又艱苦，作為演員都要投入角色，覺得幾得意。

偉仔最怕捱通宵 被彈琴考起

城城透露戲中一幕配合偉仔的琴聲跳踢躂舞，事前找排舞師練習了多日，拍攝時不停跳了一整晚，其實很傷腳，但都忍下去，即使回家敷冰都是值得的。城城表示最難忘是大力打「我們的梁朝偉」一巴掌，怎樣打得下手！偉仔笑問為何打不下手？正常要做就做。城城稱當刻唯有麻醉自己，投入角色一巴「車」落對方面上。偉仔又笑稱通常要通宵開工的都是最難忘，自嘲年紀已捱不到夜。

問兩人若再合作，想演什麼角色？偉仔希望演複雜、陰沉角色，例如連環殺手。城城希望演未演過的角色。周文健與譚耀文被問到如何形容今次合作陣容，周文健覺得好「Happy」，譚耀文表示「Dream」，像發夢一樣。導演笑稱可能上世是慈善家，故今世有此運氣拍到這個組合。

偉仔與城城之後一起受訪。偉仔表示電影拍完至今已5年，終於上映，覺得好開心，因整個拍攝團隊都很認真，希望大家喜歡及支持。

城城：香港需要有質素電影

城城稱感受跟偉仔一樣，指導演花了很多心機，香港需要有質素的電影，希望大家入場觀賞後有很正面的評價，亦相信觀眾看完一定感到很驚訝，因沒想到四大探長的題材可以這樣。偉仔覺得戲中與城城代表上世紀50至60年代某類香港人，他是中產讀番書的人，城城則由低層爬上去，背景很有趣。談到為電影練鋼琴，偉仔稱苦練了很長時間，其中一首還是爵士樂，旋律很快，他要彈得很快，所以很難，「加上為配合年代背景，特意找來古董鋼琴，這個琴無聲，但我要照彈，真的大整蠱，不過是好玩和開心的經歷」。城城提到掌摑偉仔一幕，「私下點打得落手？所以拍時有股無形壓力。（之後如何呵番偉仔？）不用，大家都投入角色」。偉仔表示很小事，亦很享受，反而擔心這幕要一鏡落，大家都不能錯。城城稱最後拍了3 take，大家都無錯，只是盡求完美，感覺像拍舞台劇一樣好刺激。偉仔笑言：「我都不知有無講錯對白，不過錯了都當啱。」

談到近期香港電影票房有復蘇迹象，《風再起時》有他們坐鎮，對票房是否有信心？偉仔希望有好票房，但不想給導演太大壓力。城城稱票房並非他們能控制，演員的職責就是盡最大努力演好戲。

吳卓羲與影帝鬥戲無怯場

對於電影經過重重困難終於上映，吳卓羲表示開心，能與兩大影帝合作，拍攝時亦有向兩人偷師，但沒怯場，他說：「我有一定年資，就算對住黃秋生、吳鎮宇也不會怯，怯場就不能發揮水準。」戲中他與城城較多對手戲，印象最深刻是被城城拘捕、彼此惺惺相惜的一幕，以及大場面的槍戰。提到他在內地真人騷《大灣仔的夜2》忘形爆粗一事，他笑說：「當時衝口而出，可能剪接沒留意，亦已播出，都是得啖笑，我原意並非罵人，而是讚美信樂團前主音阿信，他唱歌真的好…犀利。」參演該片的內地女星春夏疑因曾在網絡留言支持反疫情封控，遭官方封殺，更有網民發現其名字在演出名單中消失，在昨日活動的海報上，春夏的名字出現在「特別演出」一欄。

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