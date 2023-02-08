男友Lokman親製情人卡 Luxi讚有心思 楊偲泳冧爆張振朗睇兩次《毒舌》撐場

Luxi（左）稱男友Lokman（右）有儀式感，不時會送小禮物給她。（網上圖片）

【明報專訊】楊偲泳憑主演勁收逾8000萬的賀歲片《毒舌大狀》，最近人氣急升，昨日聯同MIRROR隊長楊樂文（Lokman）女友甄吳露茜（Luxi）到尖沙嘴出席情人節活動。楊偲泳表示跟男友張振朗各自忙電影宣傳及拍劇，能否慶祝情人節隨緣，並大爆張振朗看了兩次《毒舌》，助票房上升令她好冧。Luxi透露Lokman是有儀式感的人，曾親手製情人卡給她，卡入面有好多機關彈出，非常有心思。

記者：陳釗

楊偲泳與Luxi昨日出席情人節活動，問到下周二（14日）如何跟另一半慶祝情人節？Luxi稱未知Lokman的工作時間表，所以至今仍未約，並大爆Lokman是有儀式感的人，他們不一定在節日才慶祝，會交換禮物。

Luxi表示最冧收過Lokman送的禮物是一張很勁的手製卡，「一打開有很多機關彈出，沒想到他那麼有心思，即時嚇親，所以我都不輸蝕，幾晚通宵製作一個爆炸盒做回禮，裏面全是我們的合照和信件，但過程真的很攰很辛苦，應該一生人只做一次」。Luxi笑言都是拍拖第一年收過手製卡，之後再沒收到。

恨收手作禮物

楊偲泳近日忙於為《毒舌大狀》謝票，電影上映17日衝破8000萬票房，超過100萬人次入場。情人節會否跟男友張振朗慶祝？她說：「要宣傳《毒舌大狀》，男友有工作，彼此應該都孤單度過，能否騰出時間提早慶祝，要看夾不夾到時間，隨緣吧。」

問到張振朗是不是浪漫情人？楊偲泳笑稱普通，聽到平時給她感覺很man的Lokman居然如此花心思為女友製作禮物，直認很羨慕，自爆也收過男友送的手寫卡，但只寫得一句半句，更不知是否對方親手寫，完全比下去，「不過他都ok浪漫的，只是不太會表達。（最冧一次是怎樣？）就是看了兩次《毒舌大狀》，所以都要多謝他令票房上升」。