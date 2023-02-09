《十大金曲》林家謙不在投選名單 港台稱按選舉機制 鄭欣宜食爆谷跟前輩阿倫城城爭獎

【明報專訊】香港電台（港台）與無綫去年合辦首屆《香港金曲頒獎典禮》，被指爭奪控制權鬧得不愉快，加上外界評價及反應一般，因此一屆即止。港台日前宣布今年5月舉行《廣播九十五周年 十大中文金曲》，昨日舉行記者會，公布頒獎禮5月6日假紅館舉行，各大唱片公司均有派高層撐場，但傳跟港台不和的無綫未有高層出席，只派歌手王灝兒（JW）做代表。助理廣播處長（電台及節目策劃）李慶華多番強調兩台無不和；至於外界關注人氣男團MIRROR屆時會否出席，他稱暫時講不到，但已發出邀請。鄭欣宜跟前輩譚詠麟（阿倫）、劉德華及郭富城（城城）入圍角逐優秀流行歌手大獎，她笑稱食住爆谷抱有得看明星心態，志在參與。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

無綫未派高層出席記招 港台稱無不和

昨日出席港台頒獎禮記者會的歌手，包括鄭欣宜、李幸倪（Gin Lee）、泳兒、馮允謙、JW、曾比特、林欣彤、陳毅燊（ANSONBEAN）、PIX3L與Supper Moment等。會上宣布今屆設10個獎項，包括十大中文金曲獎、最有前途新人獎、優秀流行華語歌曲獎、優秀流行歌手大獎、CASH最佳創作歌手獎、最佳中文唱片獎、最佳進步獎、最佳樂隊/組合獎、全球華人至尊金曲獎及廣播九十五周年金曲榮譽大獎。獎項評選方法包括民意調查、公眾投票及專業評判評分。

助理廣播處長李慶華表示適逢今年港台95周年，頒獎禮會加入懷舊元素，並會向醫護人員及基層人士送贈門票。對於與無綫不和傳言，他多次強調這說法不存在，稱去年與無綫合作愉快，除音樂上，亦會有不同層面合作。

李慶華表示港台是公營廣播機構，希望跟不同媒體合作，早年辦過4台聯頒，盼團結各大媒體，集合較大力量推動本地音樂，這個初心不變。無綫沒有高層出席可覺得不給面子？大會總監李錦明表示據她所知無綫高層應該去了旅行，說到無綫應該不止一名高層時，她支吾以對：「無綫都有JW和工作人員在場。」

未知MIRROR會否重踏紅館

外界關注MIRROR會否出席頒獎禮，若出席是他們自去年7月演唱會墜屏事故後再踏紅館舞台演出，李慶華說：「MIRROR會否出席我這刻講不到，跟隨機制，現在還是選舉工程的初階，我立場無論獲獎與否，都希望大家出席支持，很多獎當日才知，很難猜測MIRROR有沒有獎。」

港台投票網站公開投選6個獎項，候選名單引起爭議，在其他頒獎禮獲不少獎的林家謙不在候選名單，李錦明解釋是根據選舉機制，曾上過中文歌曲龍虎榜3甲的歌手和歌曲，都會進入候選名單。至於女團COLLAR有歌入選十大中文金曲獎，但不在最有前途女新人獎候選名單，李錦明稱根據選舉機制，COLLAR屬舊年新人，不符合選舉資格。

馮允謙爭男歌手獎隨緣

鄭欣宜與馮允謙大合照時堅持戴口罩，解釋因下月舉行演唱會，安全第一。馮允謙被問勁敵林家謙未有入圍候選名單，會否覺得增加奪男歌手獎機會？他稱隨緣，很多事非他可控制。欣宜認為身為歌手，要做的，在頒獎禮前已經做了，抱出席派對心態參與，做好目前工作。

優秀流行歌手大獎候選名單有譚詠麟、劉德華及郭富城等前輩歌手，欣宜笑言：「我們都是吃爆谷吧。」又說抱有得看明星心態，好開心。想不想MIRROR出席頒獎禮？欣宜說沒所謂，相信任何歌手出席任何頒獎禮都會很開心，最緊要百花齊放，整個行業才會好。好友盧瀚霆（ Anson Lo ）推出服裝品牌，欣宜投訴對方說送她服裝，但無聲氣，「好像情人節特別版都賣光了」。她佩服MIRROR多名成員有自己的生意和品牌，希望向他們學習。

Gin Lee新開始有信心攞獎

Gin Lee加盟英皇後首次公開露面，開心新歌《Dum Dum》在截榜前登第一位，有機會入圍，對攞獎一定要有信心，盼新一年在新公司有好開始，希望年底在紅館開演唱會，但知道檔期比較爆。網民指她轉新公司後曲風和形象沒以前悶，她說：「新一年在性格和工作等各方面都想給大家多些衝擊。」同公司歌手可能擔心她加盟分薄資源，Gin Lee表示公司有很多資源。

泳兒認同公司會加大資源，「原本個薄餅6塊，現在就加大到8塊」。她之前在其他頒獎禮有好成績，對港台頒獎禮期望大少少，但壓力反而小一點，因頒獎禮5月舉行，要喊的之前都喊過，而且喊得太樣衰，要學識控制情緒。

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